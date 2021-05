Assú, Terra da Poesia

Assú está a um passo de ser formalmente a Terra da Poesia. Projeto de Lei nesse sentido, de iniciativa do deputado estadual George Soares (PL), foi aprovado por unanimidade hoje na Assembleia Legislativa. Falta apenas a sanção da governadora Fátima Bezerra. Como sou adiantado, vou logo tomar uma lá em Germário e outra na Varanda do Bode para comemorar.

A descoberta de Cabral

Esqueci de comentar sobre a delação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que acusa o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), de vender sentenças no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao que tudo indica, a guinada de Toffoli à direita, com acenos a generais e ao bolsonarismo, era uma estratégia de blindagem.

Arquivamento

Coincidência ou não, o procurador-geral da República, Augusto Aras, deve pedir o arquivamento sumário do caso que vem sendo investigado pela Polícia Federal (PF) em contrariedade aos interesses do Ministério Público.

Na torcida

Pela recuperação rápida e completa de meu amigo Fabiano Morais, jornalista invocado e professor competente do curso de comunicação social da Uern, que está com Covid-19 aos cuidados da equipe do Hospital Wilson Rosado.

Mulheres cordelistas

O cangaceiro Kydelmir Dantas seque a todo vapor na preparação do Dicionário de Mulheres Cordelistas do RN.

Educação e Tecnologia

O curso de Aperfeiçoamento em Educação e Tecnologia está disponível, gratuitamente, na plataforma Avamec. O objetivo é treinar para o uso de metodologias ativas. As aulas são on-line, com certificado de 180 horas.

João da Escóssia

Triste com o falecimento, nessa quarta-feira, de João Escóssia, filho do lendário jornalista Lauro da Escóssia. Trabalhou muitos anos no O Mossoroense e era sempre lembrado com carinho pelos funcionários mais antigos. Ao lado do irmão Lauro da Escóssia Filho, montou a impressora Marinoni que está em exposição do museu municipal. Aos familiares, minha solidariedade.

FHC-L

Fernando Henrique Cardoso disse no programa Conversa com Bial que pode votar em Lula na eleição presidencial de 2022. Na sequência, Lula foi às redes sociais dizer que faria o mesmo – votaria no tucano – se fosse o contrário.

Palavras de Lula

“Fico feliz que ele tenha dito que votaria em mim e eu faria o mesmo se fosse o contrário. Ele sempre foi um intelectual e sabe que não dá para inventar uma candidatura.”

Da China

O embaixador da China, Yang Wanming, confirmou que o insumo para produção de vacinas contra Covid-19 chegará ao Brasil nos próximos dias. Os destinatários são a Fiocruz, que fabrica o imunizante da AstraZeneca, e o Butantan, responsável pela CoronaVac.

Crime organizado

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) aprovou a Resolução Nº 15/2021, que viabiliza a criação da Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas (UJUDOCrim). O novo órgão, cuja sigla parece nome de golpe de arte marcial, terá sede em Natal, mas com jurisdição em todo o Estado.

Competência

Como a própria denominação sugere, a unidade será responsável por processar e julgar pessoas que cometerem delitos no contexto das organizações criminosas.

Com licença poética

Adélia Prado

Quando nasci um anjo esbelto,

desses que tocam trombeta, anunciou:

vai carregar bandeira.

Cargo muito pesado pra mulher,

esta espécie ainda envergonhada.

Aceito os subterfúgios que me cabem,

sem precisar mentir.

Não tão feia que não possa casar,

acho o Rio de Janeiro uma beleza e

ora sim, ora não, creio em parto sem dor.

Mas, o que sinto escrevo. Cumpro a sina.

Inauguro linhagens, fundo reinos

— dor não é amargura.

Minha tristeza não tem pedigree,

já a minha vontade de alegria,

sua raiz vai ao meu mil avô.

Vai ser coxo na vida, é maldição pra homem.

Mulher é desdobrável. Eu sou.