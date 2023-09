Assú terá segunda edição do Programa Culture-se

Será realizada nesta quarta-feira, 27, a segunda edição do Programa Culture-se que tem como objetivo discutir a cultura da cidade de Assu e região, assim como apresentar as mais diversas expressões culturais do município.

Produzido e apresentado por Delzir Campelo e Fernanda de Sá Leitão, o programa de auditório, acontece no Cine Teatro Pedro Amirim, garantindo a participação ao vivo da população.

Além disso, será transmitido pela TV Assú, na plataforma do YouTube.