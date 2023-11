Assu: Mulher morre após perder controle de moto e bater em muro

A motociclista, identificada como Rosana Rocha, trafegava na avenida João Celso Filho, próximo ao 10º Batalhão da PM, localizado em Assu, quando teria perdido o controle da moto. Na colisão, ela bateu de frente com um muro de concreto. O impacto partiu o capacete da vítima ao meio.

Militares do 10º BPM estiveram no local para atender a ocorrência e acionaram uma equipe do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) para o recolhimento do corpo.