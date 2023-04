Assú e parte de Mossoró terão parada de abastecimento de água na quinta-feira (20)

ACS-CAERN

A Caern vai paralisar a adutora Jerônimo Rosado na próxima quinta-feira (20), a partir das 8h, suspendendo o abastecimento para toda a cidade de Assú e parte de Mossoró. A parada é necessária para manutenção em conjunto motobomba e para limpeza do canal na captação da barragem Armando Ribeiro, que ainda está recebendo grande quantidade de areia, devido a sangria do açude Medubim. A previsão é religar o envio de água para Assú, às 13h, da quinta-feira (20). A normalização ocorre 48 horas após religar.

Em Mossoró, os bairros mais afetados com a parada da adutora são: Sumaré, Liberdade I e II, Nova Vida, Dom Jaime Câmara, Costa e Silva, Planalto 13 de Maio, Ilha de Santa Luzia, Centro, Paredões, Bom Jardim, parte do Santo Antônio, Abolição III e IV, parte de Nova Betânia e Santa Delmira. A previsão é retomar o envio de água para Mossoró, às 20h da quinta-feira (20). Após religar são necessárias até 72 horas, para normalização no envio de água, para os bairros mossoroenses.

ÁGUA NOVA

A entrada de água nova em mananciais causa um fenômeno cíclico que ocorre no período das chuvas. Algumas cidades podem receber a água com cor, como recentemente ocorreu em Assú. A Caern tem monitorado a distribuição e informa que a mudança na cor da água não altera potabilidade garantida através de processos de filtração e cloração. Para fazer a distribuição para a população, as amostras são analisadas e a água só distribuída com o padrão correto. A Caern mantém em todas as cidades do Rio Grande do Norte trabalho de monitoramento da qualidade da água. A distribuição segue padrões de potabilidade previstos em legislação do Ministério da Saúde.