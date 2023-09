Assú e Mossoró voltam a receber água no sábado (16), informa Caern

Equipes da Caern estão trabalhando na recuperação do sistema adutor Jerônimo Rosado. A previsão para retomada do envio de água para Assú e parte de Mossoró será na madrugada deste sábado (16). A normalização ocorrerá em 72 horas para Mossoró e 48 horas para Assú. Na madrugada desta sexta (15), vândalos danificaram equipamentos na Estação de Bombeamento I, da adutora Jerônimo Rosado, suspendendo o envio de água para as duas cidades.