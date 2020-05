Associações ibero-americanas destacam a importância do jornalismo independente durante a pandemia da Covid-19

Por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, as associações de mídia jornalística ibero-americanas abaixo assinadas destacam a importância do papel da imprensa nas sociedades democráticas em tempos de crise.

As medidas de confinamento para enfrentar a propagação da pandemia da Covid-19 levaram a uma crise econômica que está afetando gravemente a indústria jornalística.

A queda na publicidade e na circulação obrigou vários veículos de comunicação a reduzir páginas, dispensar colaboradores, limitar a tiragem e, em alguns casos, fechar temporária ou permanentemente.

Nossos jornalistas se arriscam diariamente para fornecer às suas comunidades informações confiáveis, verdadeiras e relevantes, para que os cidadãos possam tomar as melhores decisões nesse contexto de grande complexidade. Este trabalho é ainda mais necessário na atual conjuntura, em que a difusão da desinformação nas redes sociais é uma ameaça crescente, e a saúde da democracia se vê em perigo em nossos países.

No último mês, apelamos aos nossos respectivos governos, enfatizando que a sociedade, hoje mais do que nunca, precisa de meios de comunicação fortes e financeiramente saudáveis. Não estamos solicitando apoio apenas para amortecer a pressão econômica da crise em nossas operações. Buscamos também garantir o futuro do jornalismo de qualidade.

Passada a crise, nossas associações continuarão a apoiar o jornalismo independente, exigindo transparência e responsabilidade quando e onde necessário, e dando voz às nossas diversas comunidades.

Reiteramos nosso compromisso com a sociedade, conscientes da importância da mídia jornalística, essencial para o presente e o futuro da democracia. E pedimos responsabilidade aos governos, para garantir um ambiente em que o jornalismo de qualidade prossiga depois da pandemia.

03 de maio de 2020.

Associação Nacional de Jornais (ANJ, Brasil)

Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa)

Asociación Nacional de la Prensa (ANP, Chile)

Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep)

Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI)

Asociación de Medios de Información (AMI, España)

Asociação Mundial de Editores de Notícias (WAN-IFRA)