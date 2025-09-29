Assembleia Universitária marca as comemorações dos 57 anos da Uern

É tempo de comemorar os 57 anos de história da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), uma Instituição que tem um papel fundamental na formação e transformação de vidas de pessoas de todas as idades, em todo o Estado e além. Para comemorar a data em grande estilo, a comunidade acadêmica e a sociedade marcaram presença na tradicional Assembleia Universitária, realizada neste domingo, 28, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

Na ocasião, também foi realizada a solenidade de posse da reitora Cicília Maia e do vice-reitor Chico Dantas, que serão reconduzidos para mais um mandato à frente da Uern, pelo quadriênio 2025-2029.

Com o Teatro Dix-huit Rosado lotado, a Camerata de Flautas da Uern fez uma emocionante apresentação, coordenada pelo músico e professor Hallyson Dantas, que marcou a abertura da solenidade. O grupo prestou homenagem ao músico Sebastião Araújo (in memoriam), professor da Uern, responsável por difundir o gênero choro dentro da Instituição. A apresentação marcou ainda o retorno do Coral da Uern Josafá Inácio da Costa, que leva esse nome em homenagem ao seu primeiro regente e ex-vice reitor da Uern.

Neste primeiro momento, também foi realizada uma homenagem a Camila Morais (in Memoriam), egressa da Uern e importante nome na luta pela inclusão e defesa dos direitos da pessoa com deficiência.

Aos referidos homenageados, a reitora entregou uma moção de agradecimento pelos importantes serviços prestados à Uern. A honraria foi recebida por Josafá Inácio; Samira Laura de Góis, filha de Sebastião Araújo; e Maria Morais, tia de Camila Morais.

Outro momento importante da solenidade foi o lançamento da edição especial da revista comemorativa aos 56 anos da Uern. A publicação traz registros da história da Universidade, do seu processo de expansão pelo interior e das ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas nos seis campi da Instituição. Após este momento, foi apresentado o vídeo institucional “Tempo de novas conquistas”.

Ainda durante a Assembleia, foram homenageadas personalidades com relevantes serviços prestados à Universidade e à Educação, com a concessão de títulos honoríficos e a entrega da Medalha da Abolição, concedida pela Uern e Prefeitura de Mossoró.

Os títulos honoríficos foram entregues às seguintes personalidades: Diploma de Mérito Administrativo para a servidora Marileide Costa Cruz do Couto (Progep); título de Professor Emérito para a professora Francisca Glaudionora da Silveira; título de Professor Honoris Causa para o historiador Geraldo Maia; e título Doutor Honoris Causa para Maurizélia de Brito, Zelinha (como prefere ser chamada).

Já a Medalha da Abolição de 2025, que tem como tema “Liberdade e Sustentabilidade: pela preservação da vida e do planeta” foi entregue às seguintes personalidades: o Prof. Dr. Maurício de Oliveira (in memoriam), o Prof. Dr. Ramiro Camacho e Josefa Avelino Cunha, a Zefa da Acrevi. A entrega das medalhas aos homenageados foi feita pela reitora Cicília Maia e o prefeito Allyson Bezerra.

Em seu discurso, a reitoria Cicília Maia enfatizou que a Uern é feita de sonhos, de gente. É uma Universidade que transforma e acolhe. “Celebramos hoje avanços e conquistas históricas, e temos certeza que vamos celebrar novas conquistas que estão por vir”, afirma.

A Assembleia Universitária marca as comemorações do aniversário da Uern. Em mais de meio século de história, a \universidade tem desempenhado papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico do RN e se consolidado como espaço de transformação social.

A solenidade da Assembleia Universitária dos 57 anos da Uern foi transmitida ao vivo pela TCM e a gravação está disponível no Canal do YouTube do Uern Oficial.

Comunidade acadêmica e externa prestigiam a solenidade

Representantes da comunidade acadêmica, autoridades, homenageados e a sociedade em geral prestigiaram a tradicional Assembleia Universitária dos 57 anos da Uern. O momento marca a celebração da Universidade que há mais de meio século oferece uma educação superior pública, gratuita e de qualidade.

A chanceler da Uern, a governadora Fátima Bezerra, ressalta que é uma extrema alegria celebrar essa Instituição que tem contribuído de forma efetiva para o desenvolvimento social e econômico do Estado. “Estamos aqui demonstrando o nosso respeito pela história da Uern e externando o compromisso do Governo com a Instituição”, diz.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, declara que a “Uern representa sonho, representa conquista, representa oportunidade, representa tudo aquilo que essa juventude está almejando, que é melhorar sua vida e da sua família”.

Para o professor Marcílio Falcão, chefe do Fórum de Diretores da Uern, celebrar os 57 anos da Uern é renovar o compromisso da Instituição com a educação que transforma e desenvolve todo o Estado.

A Profa. Dra. Guianezza Mescherichia, vice-diretora do Campus de Assú, afirma que esse é um momento muito especial, de festa para a educação. A Profa. Dra. Cláudia Tomé, diretora do Campus de Patu, ressalta que celebrar o aniversário da Uern é uma emoção diferente. “A Uern completa mais um ano cumprindo seu papel de oferecer uma educação transformadora e de qualidade”.

O Prof. Dr. Jailson José, diretor do Campus de Pau dos Ferros, enfatiza que para a Uern Pau dos Ferros hoje é uma alegria dupla. “Celebramos 57 anos da Uern e 49 anos do Campus de Pau dos Ferros. É a Uern em todo os cantos do Estado proporcionando oportunidades e a formação e transformação de pessoas”.

O Prof. Dr. José Teixeira, diretor do Campus de Caicó, avalia que a Uern comemora hoje um novo momento. “Celebramos muitos avanços e conquistas na Uern”, declara. A Profa. Dra. Patrícia Moreira, diretora da Uern Natal, disse que este é um momento de muita alegria. “Hoje celebramos as conquistas da Uern que tivemos ao longo dos anos, com a certeza de que teremos novas conquistas a comemorar”, afirma.

Para o presidente da Associação dos Docentes da Uern (Aduern), Jefferson Garrido, esse é um momento de celebrar e se unir para fazermos uma Universidade cada vez mais forte. O presidente do Sindicato dos Técnicos-Administrativos da Uern (Sintauern), Fábio Bentes, complementa que o aniversário da Uern é uma oportunidade para reforçar o papel transformador da Universidade e sua importância para o desenvolvimento do Estado.

Representantes de órgãos e instituições de ensino reforçam a importância da Uern

A Assembleia Universitária foi prestigiada por ex-reitores, ex-vice-reitores da Uern e representantes de Instituições de Ensino Superior e de orgãos da área de Educação. As presença das personalidades reforça a importância e o papel transformador que a Uern desempenha para a educação do Estado.

Conforme o presidente do Conselho Estadual de Educação, Otom Anselmo de Oliveira, é uma felicidade celebrar os 57 anos da Uern, que tem um ensino de excelência atestado pelos indicadores de qualidade. “A Uern é uma instituição que vem evoluindo a cada ano, e desempenhado um papel fundamental para o desenvolvimento do Estado”, diz.

A Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), Liana Nobre, enfatiza que é uma alegria muito grande estar aqui nessa festa da Uern. “A Uern e a Ufersa são instituições irmãs, separadas por uma única avenida. Elas têm um impacto muito grande na cidade e no entorno do Estado do Rio Grande do Norte”.

O reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Daniel Diniz, afirma que esta é um data marcante para a Uern e a educação do Estado. “Celebrar os 57 anos da Uern é muito importante. A Uern é uma importante parceria na educação e tem grande contribuição no desenvolvimento econômico e social do Estado”, declara.