Assembleia Legislativa em Mossoró é adiada para 2024

A Assembleia Legislativa (ALRN) adiou para 2024 a instalação em Mossoró, prevista para 22 e 23 de novembro. A lotação do setor hoteleiro da cidade, com reservas esgotadas para o Mossoró Oil & Gas Expo (Moge), na mesma data, tornou inviável a estadia em Mossoró dos deputados estaduais e equipe da ALRN e do projeto Assembleia e Você.

Além dos parlamentares e servidores de apoio, que realizariam sessões em Mossoró, no projeto Assembleia Itinerante, a ALRN estaria em Mossoró, próximo mês, com equipe multidisciplinar do projeto Assembleia e Você. Compõem o time profissionais de diversas especialidades, que ofertam variedade de serviços sociais e médicos.

Contudo, os hotéis de Mossoró já estão sem vagas para a última semana de novembro, quando a cidade sedia o Moge, considerado a maior feira de negócios do setor de petróleo e gás em terra (offshore) do Brasil. O evento é realizado anualmente pela Redepetro RN e o Sebrae RN e atrai participantes de vários estados e do exterior.

Nova data

Um dos articuladores da instalação da ALRN em Mossoró, o vereador Lawrence Amorim informa já haver outra data em análise. “Como em dezembro há a festa de Santa Luzia, na mesma área onde será instalada a estrutura do Assembleia e Você, programamos a nova data para março, mês da emancipação política de Mossoró”, adianta.

O presidente da Câmara Municipal participa das tratativas, porque, no projeto Assembleia Itinerante, a ALRN se instalará no Legislativo mossoroense, onde realizará, por exemplo, sessões ordinárias. “Mas Mossoró não deixará de contar com esse importante momento e os serviços sociais e médicos. Apenas adiamos a data”, completa Lawrence.