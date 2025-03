Assembleia Legislativa debate impacto da redução de voos para Natal e Mossoró

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte promoverá, na próxima quinta-feira (20), uma audiência pública para discutir os impactos da recente diminuição de voos comerciais com destino a Natal e Mossoró. A iniciativa, proposta pelo deputado estadual Ubaldo Fernandes (PSDB), busca soluções para ampliar a conectividade aérea do estado. O debate acontecerá no Auditório Deputado Cortez Pereira, a partir das 14h, reunindo autoridades governamentais, representantes do setor empresarial e especialistas da área.

Segundo o deputado Ubaldo, a redução da oferta de voos compromete não apenas o turismo – um dos pilares da economia potiguar – mas também afeta a movimentação de negócios e investimentos. “Precisamos tratar essa questão com urgência e encontrar alternativas viáveis para garantir que o Rio Grande do Norte mantenha sua conectividade aérea. A diminuição de voos impacta diretamente o fluxo de turistas e toda a cadeia produtiva do setor, prejudicando hotéis, restaurantes, transportes e o comércio local”, alerta.

O parlamentar também destacou os prejuízos econômicos para Mossoró, cidade que vem se consolidando como um polo estratégico no interior do estado. “A falta de voos diretos dificulta a chegada de investidores e compromete o desenvolvimento regional. Precisamos garantir que a conectividade aérea atenda não só Natal, mas também Mossoró e outras cidades do Rio Grande do Norte”, acrescenta.

A audiência contará com a participação de representantes das companhias aéreas, da Secretaria de Estado do Turismo, da Fecomércio/RN, da ABIH/RN, da CDL, além de representantes das prefeituras de Natal e Mossoró, do trade turístico e outros especialistas do setor. O objetivo é debater caminhos para minimizar os efeitos da redução de voos e garantir soluções para fortalecer a malha aérea do estado.