Assembleia define encaminhamentos da greve dos servidores do Detran

Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) estão em greve desde o dia 1 de junho e cobram a realização de um concurso público, que já foi acordado com o Governo do Estado em 2019, mas ainda não saiu do papel. Nesta quarta-feira, 22, a categoria se reúne em assembleia online para definir os próximos encaminhamentos do movimento grevista.

Na pauta da assembleia geral extraordinária que ocorre às 15h, constam pontos como: os informes gerais da greve, informações sobre a audiência que ocorreu entre a direção do órgão e o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), além dos informes sobre as mobilizações e os próximos encaminhamentos.

Desde 2019, quando foi firmado o acordo com o Governo do Estado, vários piquetes foram realizados na sede estadual do Departamento, em Natal, e nas Ciretrans espalhadas pelo Estado. “Apesar da pressão, o Governo mal tem dialogado com o Sindicato e os profissionais”, informa o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do RN (Sinai/RN).

De acordo com o coordenador de comunicação do sindicato que representa a categoria, Alexandre Guedes, faltam ações concretas por parte do Governo para promover o concurso público prometido há três anos. “Queremos um Governo que honre com sua palavra, assinada em acordo, e valorize o servidor e o público usuário que precisa dos serviços da autarquia”.

Uma auditoria realizada no ano passado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) apontou a necessidade de realização de concurso público para o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN).

A fiscalização do TCE/RN chamou atenção para o fato de que apenas 47% do quadro de servidores do Detran/RN é formado por funcionários efetivos, ligados diretamente ao órgão após aprovação em concurso público. Segundo o documento do TCE/RN, o Detran/RN possuía até então 868 servidores, sendo 410 efetivos (47,23%), 214 terceirizados (24,65%), 115 cedidos (12,56%), e 79 comissionados (9,1%,).