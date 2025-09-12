Assembleia da ONU vota a favor da criação de Estado palestino

Nesta sexta-feira (12), a Assembleia Geral das Nações Unidas votou a favor, por ampla maioria, em uma declaração que delineia “medidas tangíveis, com prazo determinado e irreversíveis” em direção a uma solução de dois Estados entre Israel e o território palestino, antes de uma reunião de líderes mundiais.

A declaração de sete páginas é o resultado de uma conferência internacional realizada na ONU em julho – organizada pela Arábia Saudita e pela França – sobre o conflito na Faixa de Gaza. Os Estados Unidos e Israel boicotaram o evento.

A resolução para aprovar a declaração recebeu 142 votos a favor e 10 contra, enquanto 12 países se abstiveram.

A votação ocorre antes de uma reunião de líderes mundiais no dia 22 de setembro – paralelamente à Assembleia Geral de alto nível da ONU – onde Reino Unido, França, Canadá, Austrália e Bélgica devem reconhecer formalmente um Estado palestino.

O que diz a declaração?

A declaração condena os ataques contra Israel por militantes palestinos do Hamas, que começaram no dia 7 de outubro de 2023 e desencadearam a guerra em Gaza.

O documento também condena os ataques de Israel contra pessoas inocentes e infraestrutura civil em Gaza, o cerco e a fome, “que resultaram em uma catástrofe humanitária devastadora e uma crise de proteção”.