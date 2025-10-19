Assalto ao Louvre durou cerca de sete minutos, diz ministro
Segundo autoridade, roubo foi realizado for grupo de três ou quatro pessoas
CNN Brasil
O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, informou neste domingo (19) que o roubo ao Louvre durou cerca de sete minutos e foi realizado por um grupo de três ou quatro pessoas, informou a afiliada da CNN, BFMTV.
“Claramente, esta é uma equipe que realizou reconhecimento, era claramente muito experiente e agiu muito, muito rapidamente”, acrescentou o ministro, anunciando que “todas as brigadas centrais do quartel-general da polícia serão mobilizadas”.
Os assaltantes levaram joias de “valor inestimável”. A BFMTV informou que eles entraram em uma sala da Galeria Apollo, roubaram algumas joias e fugiram. As vitrines visadas eram as de Napoleão e de soberanos franceses. O valor do saque está sendo avaliado.
O ministro visitou o museu depois do assalto e afirmou ter esperança de que os suspeitos serão encontrados.
A polícia inspecionou um guindaste do lado de fora do Louvre, em Paris, que se acredita ter sido usado no assalto ao museu na manhã de domingo (19).