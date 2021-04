Assaltantes são mortos por popular em tentativa frustrada de assalto no bairro Doze Anos

Dois assaltantes foram mortos na tarde desta quarta-feira (28) ao tentarem assaltar um comércio na Rua João da Escóssia, no bairro Doze Anos, ao lado do cemitério São Sebastião, próximo ao centro de Mossoró.

Abelmar Dantas Conrado, mais conhecido como Conrado e Jacob Gurgel de Menezes Junior, o Juninho, residentes no bairro Lagoa do Mato, foram surpreendidos por um popular que, ao perceber a ação suspeita, efetuou disparos de arma de fogo contra os dois, atingindo-os e evitando que concretizassem o assalto.

Os assaltantes conduziam uma motocicleta de cor preta e portavam um revólver calibre 38 municiados com 06 munições intactas, a Polícia Militar isolou a área do crime e aguarda a remoção dos cadáveres pela equipe do Instituo Técnico e Cientifico de Pericia (ITEP).