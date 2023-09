Assaí Atacadista será inaugurado sexta-feira em Mossoró

A loja do Assaí Atacadista em Mossoró será inaugurada na sexta-feira, 29, às 8h.

O espaço fica localizada na Avenida Wilson Rosado de Sá, no conjunto Abolição (na antiga sede da Fábrica da Usibras).

A loja gerou mais de 500 empregos, sendo 297 diretos e 203 indiretos.

A unidade traz a geração mais moderna de lojas do Atacadista, com pé-direito alto, iluminação sustentável, climatização, corredores largos e espaçosos.

Conta com serviços, como açougue, empório de frios, cafeteria e padaria.

O Assaí é uma rede de atacarejo – ou seja, vende tanto no atacado (para quem deseja comprar em grandes volumes e, com isso, pagar menos – a exemplo de pequenos e médios comerciantes do ramo de alimentação) quanto em varejo (em pequenas quantidades, formato muito buscado por famílias e consumidores finais).