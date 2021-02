As placas e anúncios inusitados de Mossoró

Quem sai de Mossoró no sentido Fortaleza, há poucos metros do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do lado direito, se depara com o inusitado anuncio na parede do comércio retratado na foto desta matéria: “Temos: de cabo de vassoura a parafuso pra foguete”.

A legenda entra para o rol de outras placas inusitadas encontradas por Mossoró, algumas impublicáveis. Em breve O Mossoroense fará visita ao comércio em questão para atestar a veracidade do anunciado.

Se você tem conhece alguma placa ou anúncio semelhante, nos envie.