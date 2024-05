AS LIÇÕES DE SER MÃE. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

AS LIÇÕES DE SER MÃE.

Os filhos são heranças de Deus, o Eterno. Por este motivo, o eterno tem um amor especial pelas mães, e delas, do seu ventre, nasce a herança do Senhor. Sendo este um grande motivo de sabedoria e idônea idade dada pelo eterno às mães. E essa responsabilidade de criar está diretamente ligada ao plano do rei eternal para com as mulheres. As quais foram dotadas de poder no conceder, prestar atenção, tratar e apresentar o caminho da verdade e da justiça.

O amor de mãe é tão profundo, emocional e incondicional que tem sua proporção de semelhança com o amor do Eterno pela humanidade, como relatam as Sagradas Letras ao afirmarem: “Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que está se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti”. (Isaías 49:15)

As mães são exemplos de força, dedicação, autismo, sacrifício e amor incondicional. E como exemplos dos tempos antigos e modernos temos:

Eva – diz as Sagradas Letras que ela foi a primeira mulher e é a mãe de todos os seres humanos. O nome Eva significa aquela que dar a vida.

Mesmo com a desobediência no jardim do Eder, recebeu a promessa do Eterno que dela nasceria um que destruiria o inimigo do Eterno, como relata o livro de Gênesis ao afirmar: “Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você ferirá o seu calcanhar.” (Gênesis 3:15)

As lições que aprendemos com Eva é que a desobediência traz consequências duras e a capacidade de reconhecer o erro e buscar o perdão é uma forma de conscientização e conciliação com o eterno.

Sara – sua história é repleta de mudanças e de vitórias diante do sistema mundano. Inicialmente, seu nome era Sarai, que significa, minha princesa, e mais tarde o Eterno mandou mudar para Sara, que significa Senhora. Nome recebido pela humilhação de ser estéril, e mais tarde recebeu no seu ventre um menino que recebeu o nome de Isaque (sorriso), como descreve o livro Santa ao afirmar: “De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e, na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado.” (Gênesis 21:1-2)

Ela é um exemplo de fé e de amor familiar, de confiança no eterno e nas suas promessas. Sua maior lição é sua perseverança na fé, quando as coisas são impossíveis aos nossos olhos devemos confiar na providência do Eterno.

Rebeca – casou com Isaque, filho da promessa e teve filhos gêmeos chamados de Esaú e Jacó. Mulher de grande força, coragem e discernimento. Pois, logo percebeu que a promessa do Eterno se encontrava em Jacó e não em Esaú, o primogênito. Como relata as Sagradas Letras: “Agora, meu filho escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga dois cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como o seu pai gosta, e você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você, antes que ele morra.” (Gênesis 27: 8-10)

Ela é um exemplo de discernimento espiritual, mesmo diante de circunstâncias ruins.

Lia – seu nome significa graciosa e elegante. Uma das esposas de Jacó, porém, nunca deixou sua fé ser abalada por circunstâncias ruins.

Teve com Jacó seis (06) filhos e tinha gratidão ao eterno por cada nascimento de seus filhos como relata o livro Sagrado: “Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor; afinal já lhe dei seis filhos”. (Gênesis 30:20)

Ela nos deixa uma profunda lição sobre o Eterno que vê além da aparência e quando confiamos na sua providência ele se faz presente.

Joquebede – seu nome significa o Eterno é glória. Sua história tem início quando a sentença era de morte, ela ariscou sua vida para salvar o seu filho (Moisés) que mais tarde se tronou o libertador do seu povo. Relata as Sagradas a sua história de coragem ao afirmar: “Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio.” (Êxodo 2:3)

Ela é um exemplo de amor, proteção e confiança no eterno, mesmo que as circunstâncias serão contrarias.

Ana – seu nome significa graciosa, todavia era uma mulher estéril casada com Elcana e humilhada Penina segunda esposa. Com sua alma triste e contrita foi a casa do eterno rogar por um filho e recebeu a promessa que teria. Nasceu dela um dos maiores profetas do mundo, Samuel. Relata o livro sagrado: “Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. 28 Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor.” (1 Samuel 1:27-18)

A lições que aprendemos com ela, estão ligadas diretamente a uma vida de compromisso sociais da justiça e honestidade e o compromisso como eterno de fidelidade, esperança e confiança em sua providência.

Maria – seu nome significa senhora ou soberana, porém, nela estava um espírito de virtude e piedade. Essa é a mãe do Cristo. Mulher cheia de humildade, submissão ao eterno mesmo enfrentado as dificuldades impostas pela vida.

Sobre ela, relata o Santo Livro: “O anjo veio e disse: – Que a paz esteja com você, Maria! Você é muito abençoada. O Senhor está com você.” (Lucas 1: 28)

A lição que aprendemos com Maria é o caminho da humildade e da obediência ao Eterno.

Portanto, essas mães nos trazem lições profundas e valiosas para nossas vidas. Lições sobre o amor, a bondade, a fé, a esperança, a coragem, a perseverança, o discernimento e a busca por fazer a vontade do Eterno.

A todas as mães, mulheres especiais, desejamos um feliz Dia das Mães!

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

“O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe”. (Provérbios 15:20)