AS 400 MIL VÍTIMAS DA “GRIPEZINHA”

Os números do negacionismo

A pandemia matou 400 mil pessoas no Brasil. Esse número, aliás, será superado em alguns minutos, talvez segundos. Serão 400 e tantas mil até eu terminar de escrever esta nota que se inicia com a tristeza diante das vidas perdidas, das famílias enlutadas, e termina com a constatação: a Covid-19 é apenas o meio, o instrumento de um genocídio anunciado. Quem está nos matando é a ignorância do negacionismo e o desprezo do governo federal.

FPM chegando

Mossoró receberá amanhã a terceira parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O valor reservado pelo governo federal é de R$ 5 milhões, 147 mil, 768 reais e 74 centavos.

Vem aí o “mais novo” Refis

Desafogo, mas também forma de estímulo à arrecadação, o “mais novo” Refis deve incluir os micro e pequenos. Providência necessária para evitar a quebradeira geral diante dos escorchantes impostos federais.

A crise da pandemia

Em 2020, conforme levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV), dez milhões de empreendedores dessas faixas tiveram faturamento inferior a 2019. As causas seriam a pandemia de Covid-19 e as medidas restritivas de governadores e prefeitos.

Assédio sexual

A Pública – Agência de Jornalismo Investigativo acaba de lançar documentário sobre a “história oculta do fundador da Casas Bahia, Samuel Klein”. Conforme o vídeo, o chamado Rei do Varejo mantinha “um esquema de aliciamento de crianças e adolescentes para a prática de exploração sexual dentro da sede da empresa”. É curtinho, cinco minutos e 20 segundos.

Posse virtual

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT21) dará posse às juízas Laís Ribeiro de Sousa Bezerra e Karina Lima de Queiroz. A solenidade está marcada para as 14h00min de amanhã, de forma virtual, e será transmitida ao vivo no canal do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e do TRT-RN, ambos no YouTube.

Processo de remoção

Laís Bezerra exercia a magistratura trabalhista no Estado do Rio de Janeiro e Karina Queiroz, em Goiás. As duas chegam ao TRT-RN mediante aprovação no I Concurso Nacional Unificado para ingresso na Magistratura do Trabalho para provimento de cargos vagos de Juiz do Trabalho Substituto. Que sejam bem-vindas.

Trabalhador merece ouvir Chico

Chico Buarque é a atração da Live dos Trabalhadores que será transmitida neste sábado, 1º de maio, pela Rede TVT, a partir das 14h00min. Pode arrumar o coreto que eu não vou perder nem por cem e uma cocada. O link de acesso é https://www.tvt.org.br/.

Calamidade pública

Carnaubais, Ipanguaçu, Itajá, Lajes, Espírito Santo, Extremoz, e Senador Georgino Avelino entram, com autorização da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, em estado de calamidade pública justificado pela pandemia de Covid-19. A votação foi realizada ontem no plenário virtual.

Geração de empregos

O prefeito Allyson Bezerra (SD) visitou hoje a empresa Mossoró Pré-Moldados, na RN-015. Os donos da empresa desejam ampliar a produção e, para isso, manifestaram interesse na cessão de terreno pelo município.

Desburocratização

Ao enfatizar que a reivindicação é antiga, Allyson afirmou que o poder público precisa “desburocratizar todos os processos de reversão ou doação de terrenos às empresas que têm realmente o objetivo de garantir emprego e renda ao nosso povo”. Concordo plenamente.

Falando em empregos

Conforme a assessoria de imprensa do governo do Estado, março foi o terceiro mês seguido de alta na geração de empregos no RN, em 2021. “Após acúmulo de 4.093 novos postos de trabalho nos meses de janeiro e fevereiro, o mês de março fechou com alta de mais 2.116 novas carteiras assinadas”, diz a nota.

#defendaolivro

O espaço poético da coluna fica hoje com a declamação engajada de Bruno Tavares, ator, poeta e compositor “made in Cariri/CE”.