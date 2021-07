Artistas potiguares articulam reativação de sindicato da categoria

Artistas de diversas partes do Estado se reuniram em assembleia na manhã desta sexta-feira (09), de forma híbrida (virtual e presencialmente) com o objetivo de eleger uma junta governativa para alinhar as eleições em noventa dias da diretoria do SATED/RN – Sindicato dos Artistas, Manequins e Modelos do Estado do Rio Grande Do Norte.

Criado em 1992, o SATED/RN teve a sua última eleição realizada em 2010 com mandato válido até 2013, não havendo novas eleições desde então, permanece inativo (acéfalo), inclusive com sua documentação cartorial atrasada.

Estiveram presentes na assembleia de hoje artistas de Mossoró, Natal, Carnaubais, Assu, Grossos e Upanema. A junta governativa atuará nos próximos três meses para buscar representações artísticas em várias partes do Estado.

Foram eleitos para a Junta, de Mossoró, os atores Américo de Oliveira e Augusto Pinto, o músico e poeta Maurílio Santos e o poeta e escritor Caio César Muniz; de Natal os artistas circenses Diego Ventura e Luciano Roberto do Nascimento (palhaço Cebolinha) e o poeta, cantor e compositor Genildo Costa, de Grossos.

Recuperação da imagem

Segundo os artistas, um dos maiores desafios será recuperar a imagem e a credibilidade do sindicato, que teve o seu último presidente envolvido em um escândalo envolvendo tráfico de pessoas, sendo inclusive condenado há sete anos de prisão (ver link a abaixo).

“O sindicato é uma representação legítima dos artistas do Estado, é quem pode lhe representar junto à órgãos de todos os segmentos. Precisamos unificar os artistas do maior número de municípios possível, ampliar o leque de atividades das ações e recuperar a imagem e a credibilidade do SATED/RN, tão desgastada nos últimos tempos”, comentou o ator Américo Oliveira, da Junta Governativa.

Veja matéria sobre condenação do último presidente do SATED por tráfico de pessoas:

https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/advogado-presidente-do-sindicato-dos-artistas-do-rn-e-condenado-a-7-anos-por-trafico-internacional-de-pessoa.ghtml