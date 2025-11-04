Artigo 03/11/2025 17:28 Artigo – “Missão Empresarial à China: Inovação e Transformação Industrial”, por Roberto Serquiz

A recente missão empresarial organizada pelo Sistema FIERN à Canton Fair, na China, com a participação de 23 sindicatos, representou um marco no fortalecimento da indústria potiguar e cumpriu seu objetivo principal: proporcionar aos industriais do Rio Grande do Norte uma imersão no epicentro da inovação e dos avanços tecnológicos globais.

A China, hoje reconhecida como um dos maiores polos de transformação industrial do mundo, foi escolhida como destino por sua capacidade de integrar matérias-primas e transformá-las em produtos de alto valor agregado.

Essa concentração de inovação e tecnologia oferece lições valiosas para o desenvolvimento da indústria potiguar, especialmente no contexto da neoindustrialização, uma agenda que o Sistema FIERN tem promovido com vigor.

Durante a missão, ouvimos lições, conhecemos experiências, percorremos a maior feira da indústria mundial e identificamos diversas oportunidades para os mais variados setores, inclusive, com diversos negócios feitos. Por meio da nossa assessoria técnica, mapeamos ainda outras possibilidades concretas e parcerias, reforçando o papel estratégico da Federação em fomentar a competitividade e a modernização das empresas do estado.

A missão também incluiu o planejamento de uma reunião ampla, devolutiva, com os sindicatos que não puderam participar, aberta também aos filiados e à FIERN Jovem, como forma de disseminar as informações e o conhecimento adquirido. Essa etapa de pós-evento será fundamental para consolidar os aprendizados e planejar as próximas ações.

Muitos dos participantes destacaram o potencial transformador da China, mas também alertaram para a necessidade de maior proximidade e preparação estratégica para aproveitar as oportunidades que surgem nesse cenário global. Esses aprendizados serão essenciais para o amadurecimento das iniciativas futuras.

O projeto de internacionalização e inovação da Federação já tem mostrado resultados concretos. Aliás, o programa de meritocracia que envolve os sindicatos filiados já gerou diversos frutos, alcançando positivamente segmentos industriais. O Rio Grande do Norte, com sua vocação para setores como energia renovável e indústria de transformação, tem um enorme potencial para se beneficiar das lições aprendidas na China. A adoção de tecnologias avançadas e a busca por novos mercados podem impulsionar a geração de empregos e o crescimento econômico do estado.

Agora, o foco está no trabalho de pós-evento, que incluirá análises detalhadas e o planejamento para o próximo ano. A ousadia de levar nossos industriais ao coração da inovação global foi recompensada com qualificação para os empreendedores. Mostramos que precisamos sair da zona de conforto, pensar com otimismo e com ousadia e seguirmos firmes no compromisso de impulsionar a indústria potiguar rumo a um futuro mais inovador e competitivo.