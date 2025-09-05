Arthur Lira integra a base do governo, diz ministra Gleisi Hoffmann

Ministra disse em entrevista que Lira ‘não rompeu’ com o governo e que ‘tem participação’.

Por Redação g1 — São Paulo

05/09/2025 15h06 Atualizado há 11 minutos

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta sexta-feira (5) que o deputado e ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), integra a base de apoio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A fala chamou a atenção porque Lira foi um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem apoiou nas eleições de 2022.

“Acredito que pela posição do deputado Arthur Lira, inclusive que integra a base do governo, [ele] não tenha uma posição de contra o governo nessa matéria [da anistia]”, disse a ministra. Questionada sobre a afirmação, Gleisi justificou: “Eu não vi ele romper junto com Ciro Nogueira [presidente do PP], então ele deve ter ficado. E, obviamente, que o deputado também tem participação no governo”.

A ministra explicou que, para aprovar projetos, o governo precisou construir uma aliança ampla no Congresso. “Eu não posso brigar com o povo que elegeu o congresso como elegeu. Se nós fôssemos contar só com a nossa base que se elegeu junto com o presidente, nós não somos 130 deputados. Para aprovar um projeto com esse quórum é impossível”, declarou.

Gleisi elogiou a atuação de Lira como relator do projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. “Ele apresentou um relatório […] que nós gostamos, acho que é um relatório muito bom”, disse.

Segundo o blog do Gerson Camarotti, para ministros do STF e integrantes do primeiro escalão do governo Lula, o grande articulador da pauta e responsável pela versão radical do texto da anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado é Arthur Lira.

Na segunda-feira (1º), Lira recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tirbunal Federal, para visitar Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.

Arthur Lira presidiu a Câmara dos Deputados de 2021 a 2024. Nos dois primeiros anos à frente da Casa Legislativa, Jair Bolsonaro estava no Palácio do Planalto.

Em 2022, Lira apoiou Bolsonaro na disputa presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que derrotou o político do PL.

Apesar de terem caminhado em lados opostos na última eleição presidencial, Lula e Lira tiveram bom relacionamento nos primeiros dois anos de mandato do petista.