Argentina vence a Colômbia e conquista a Copa América pela 16ª vez

Globo Esporte

A Argentina conquistou o bicampeonato na Copa América ao vencer a Colômbia por 1 a 0 em Miami, nos Estados Unidos, na madrugada desta segunda-feira. Artilheiro da competição, Lautaro Martínez foi o autor do gol do título depois de entrar no lugar de Julián Álvarez na prorrogação. Com o 16º título, os argentinos se sagram os maiores campeões do torneio.

Confusão sem fim

O jogo, que estava programado para começar às 21h, teve 1 hora e 22 minutos de atraso por conta de confusões no entorno. Torcedores tentaram, e conseguiram, invadir o estádio o que gerou muitos problemas e forçou a Conmebol a postergar o início do duelo por três vezes. Os melhores Na premiação, James Rodríguez foi eleito o melhor jogador da Copa América 2024. Emiliano Martínez, da Argentino, ficou com o troféu de melhor goleiro. Lautaro Martínez foi o artilheiro, com cinco gols. Equilíbrio em oportunidades Os primeiros 45 minutos da final da Copa América 2024 foram de alternâncias. A Argentina foi quem deu o primeiro golpe, criando boa chance com Julián Álvarez ainda antes do primeiro minuto completo. Aos poucos, a Colômbia conseguiu se encaixar e criou boas oportunidades, principalmente com a dobradinha James Rodriguez e Santiago Arias pelo lado direito. Foi assim que o lateral acionou Córdoba para carimbar a trave. Entre chances de lado a lado, todas desperdiçadas, o empate foi o mais justo para o que foi o equilíbrio. Faltaram apenas os gols. O segundo tempo A segunda etapa teve roteiro parecido com a inicial. Chances de lado a lado, mas com aproveitamento nulo de ambas partes. A Argentina foi ligeiramente melhor e teve uma boa chance com Di Maria, que parou em Camilo Vargas. Nas bolas paradas, a Colômbia quase abriu o placar com o Davinson Sanchez, mas o zagueiro cabeceou para fora. Artilheiro decide na prorrogação O cansaço tomou conta dos dois times durante a prorrogação. Foi aí que o banco de reservas foi decisivo. Scaloni colocou a dupla Lautaro Martínez e Lo Celso em campo. O meia deu o passe para o artilheiro fazer o gol que garantiu o título na prorrogação. Última dança? Messi deixou o gramado no meio do segundo tempo após sentir uma lesão na coxa. O camisa 10 da Argentina chorou copiosamente no banco após o problema. Soberano O quarto título pela seleção argentina é também o 43º da carreira de Lionel Messi. Ele se isolou como o maior campeão da história do futebol. Messi comemora gol da Argentina contra a Colômbia (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Adeus do ídolo