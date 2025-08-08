Argentina observa situação de Bolsonaro e não prevê visita de Milei

Manuel Adorni, porta-voz da Presidência da Argentina, afirmou nesta sexta-feira (8) que o país observa a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas que ainda não há um posicionamento sobre o tema.

“Nós não interferimos nem em política interna de outros países, e quando a Justiça determina o que fazemos é observar. Ainda estamos em etapa de observação, não temos uma conclusão ainda para dar”, disse o porta-voz de Javier Milei ao ser questionado pela CNN sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro.

No ano passado, quando esteve no Brasil em um ato em Balneário Camboriú, Milei afirmou que o ex-presidente brasileiro era alvo de uma “perseguição judicial” e o qualificou como “amigo”.

“O presidente já se expressou claramente sobre o que acontece no Brasil e já deu sua opinião”, completou Adorni.

Também questionado pela CNN sobre uma eventual visita de Milei ao ex-presidente, o porta-voz da Casa Rosada se limitou a responder: “Não tem nada previsto”.

A prisão foi decretada por Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) no dia 4 de agosto, que afirmou que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares.