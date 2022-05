Arena de quadrilhas começa a ser montada no Corredor Cultural

Faltando menos de um mês para o início do Mossoró Cidade Junina (MCJ), parte da estrutura do evento já está sendo montada. Nesta segunda-feira, 9, foi iniciada a montagem da estrutura da Arena de Quadrilhas Deodete Dias, que voltará a ser o palco de grandes apresentações de grupos de Mossoró e de outros estados.

Localizada na Praça do Patins Sadraque Tavares, no Corredor Cultural, o local será palco do Festival Independente de Quadrilhas Juninas, um dos polos do Mossoró Cidade Junina 2022, e receberá quadrilheiros de diversas cidades do Nordeste.

A estrutura está sendo armada pela empresa vencedora do certame licitatório. Para a segurança dos comerciantes que utilizam a área da Praça do Patins, será necessário a realocação de alguns equipamentos durante o processo de montagem.

“Hoje está se iniciando a montagem da estrutura que fará parte do Mossoró Cidade Junina. A empresa já traz todos os equipamentos e nesta semana Mossoró acompanha literalmente a montagem dos palcos”, disse Etevaldo Almeida, secretário de Cultura.

O prazo de inscrição para o “Festival Independente de Quadrilhas Juninas” se estende até essa terça-feira, 10 de maio. O festival integra a programação do Mossoró Cidade Junina (MCJ) 2022, que promete muita alegria e cultura a partir de várias atrações.

“Nós temos vários estados inscritos, participando do Festival de Quadrilhas. E temos vários municípios do Rio Grande do Norte também inscritos no festival. Lembrando que o edital para inscrição nas categorias municipal e estadual segue aberto até o dia 10. Então, efetivamente nesta semana as inscrições serão encerradas, onde teremos todo levantamento da quantidade de inscritos”, lembrou Etevaldo Almeida.