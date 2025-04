Árbitros mossoroenses estreiam no Campeonato Potiguar

Com a nova turma de arbitragem aprovada pela Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol do RN (CEAF-RN), um grupo de árbitros mossoroenses entrou em campo pela primeira vez com o escudo da FNF no último fim de semana.

Arthur Clebio Rezende do Nascimento (foto), Thiago Robottom Sena, Gilson Diógenes, Charlysson Souza Martins, fizeram sua estreia no Campeonato Potiguar Sub-15, juntando-se ao experiente Alex Batista assistente ex-CBF (à esquerda na foto), também de Mossoró.

Os árbitros profissionais são formados pela turma 2024 da Escola de Formação de Árbitros de Futebol do RN (EFAF-RN) e foram aprovados pela Comissão Estadual para atuar nos jogos da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol.

A nova turma de árbitros está em atuação nos jogos do Campeonato Potiguar Sub-15, com rodada no próximo fim de semana. A competição tem transmissão ao vivo pela TV FNF.