Ar seco e menos chuva no Nordeste neste início da semana

Neste domingo (25) a chuva persiste em boa parte da região Nordeste, especialmente entre a faixa norte. No sul da Bahia, o tempo firme volta a predominar. Nesta última semana de abril, o ar seco volta e as chuvas diminuem. Alguns pontos intensos de instabilidade marcam o início da semana no Maranhão e no Piauí, mas o risco para transtornos é baixo.

A temperatura varia entre 18 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar, fica entre 20% e 100%.

As informações são do Somar Meteorologia.

Fonte: Brasil 61