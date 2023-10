Apresentação de Tite no Flamengo: veja data e horário

O Flamengo informou que a apresentação – e primeira coletiva – de Tite será realizada na próxima terça-feira, dia 17, às 13h no Centro de Treinamento Ninho do Urubu.

O treinador completará uma semana de treino antes de ter o primeiro contrato com a imprensa. Tite foi anunciado na última segunda-feira, dia 9, e iniciou o trabalho no Ninho do Urubu logo no dia seguinte.

Nesta sexta-feira, o técnico completa o quarto dia de trabalho no Rubro-Negro. Foram três treinos à tarde antes da primeira atividade matinal, que aconteceu nesta sexta.