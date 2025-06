Aprendizado – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Aprendizado

“Das lições da vida, um em especial é ficar longe do amor que nos finge amar”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

APRENDIZADO NAS SAGRADAS LETRAS

Quando paramos para lemos as Sagradas Letras, e tiramos um tempo para refletimos sobre nossa vida, nosso futuro e a nossa eternidade, compreendemos que há uma necessidade da alma em ser cheia da graça do Eterno. E traves da meditação e da leitura fortificamos a nossa fé e crescemos em espírito e em verdade.

1- Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. (Provérbios 10:17)

2- Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. (Mateus 11:29)

3- Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. (Colossenses 3:16)

4- Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação (Provérbios 1:5)

5- As tuas mãos me fizeram e me formaram; dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. (Salmos 119:73)

6- Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. (Filipenses 4:9)

7- O coração do que tem discernimento adquire conhecimento; os ouvidos dos sábios saem à sua procura. (Provérbios 18:15)

8- Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. (Colossenses 2:8)

9- Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio; ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. (Provérbios 9:9)

10- Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai; estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom; por isso não abandonem a minha instrução. (Provérbios 4:1-2)

11- Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. (2 Timóteo 3:16-17)

12- Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”. (Mateus 28:19-20)

13- Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito; (João 5:39)

14- Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. (João 14:26)

15- É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. (Lamentações 3:27)

16- que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. (1 Timóteo 2:4)

17 – Obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida; guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. (Provérbios 7:2)

ACADEMIA ROTARIANA DE LETRAS – (ABROL NACIONAL)

A Abrol Nacional acaba de desembarcar no Egito, onde está sendo criada mais uma academia rotária.

CONVITE DA FERIA DO LIVRO EM LISBOA – 2025

VEM AI…

XXI jornada cultural do museu do sertão no dia 31 de agosto de 2025 na cidade de Mossoró- RN. Direção e coordenação professor Dr. Vasconcelos mendes.

SANTA LUZIA DO MUSEU DO SERTÃO

Ao celebrar oitenta anos

De fé e sabedoria

Benedito é farol firme

Que o sertão reverencia

Hoje o povo agradecido

Te bendiz com alegria.

Bibiu cumpre a promessa

Com firmeza e devoção

Santa Luzia ressurge

Como eterna proteção

É tributo ao fundador

Do Museu do nosso chão.

Santa Luzia ilumine

O caminho do saber

Como a chama que Benedito

Fez no sertão acender

No Museu vive a memória

Que ele fez permanecer.

Fez do gesto uma esperança

E do verbo, claridade

Reuniu vozes dispersas

Com afeto e lealdade

Ergueu pontes no silêncio

Pra cultura da cidade.

Santa Luzia bendita

Padroeira tão amada

Surge na grande homenagem

Num patamar, elevada

Com dez metros de grandeza

Será luz eternizada.

Na Jornada Cultural

Do Museu tão respeitado

No dia trinta e um de agosto

Fica o marco inaugurado

Nos oitenta anos do mestre

Que será bem celebrado.

O professor Benedito

Guardião da tradição

É fundador do Museu

Que honra pra nosso sertão

Nesta data tão sagrada

Recebe essa gratidão.

Bibiu de Laje é o artista

Notável filho do chão

Com talento e fé moldando

A santa da devoção

Quinze toneladas pesam

A força dessa expressão.

Feita em concreto armado

Vai cruzar o firmamento

Um farol para os romeiros

Símbolo do sentimento

Mossoró ora em joelho

Ergue a fé em monumento.

Bibiu de Lajes esculpe

Com fé viva e precisão,

Transforma em obra sagrada

Sua antiga obrigação.

A Santa Luzia se ergue

Protetora do sertão.

Santa Luzia, ele diz:

Guie-me com proteção

Por isso lhe dedico

Essa santa construção

Símbolo da minha fé

Amor do meu coração.

Peço ao povo em Mossoró

Que acolha com alegria

A Virgem Santa escultura

Feita com sabedoria

Pois é dádiva bendita

É sinal de poesia.

Todo treze de dezembro

O sertão se iluminava

E a cidade em romaria

Com fervor participava

Pois na grande procissão

Santa Luzia reinava.

Já se tornou tradição

Que emociona a cidade

A maior do nosso Estado

Com tamanha intensidade

Santa Luzia é farol

De fé e de santidade.

É arte que se levanta

Na paisagem do sertão

Elevando fé e história

Com nobreza e precisão

Santa Luzia vigia

Nossos irmãos da nação. (Literatura de Cordel de Neusa Bernado Coelho- Palhoça/ SC)

ACJUS – Mossoró-RN

Material de Cascalho, para piso dos espaços do Camarim. Seu Zé Carroceiro e sua esposa trabalhando com fretes. Há mais de 40 anos, sempre os dois nessa carroça. União e Trabalho.

ACJUS – visitas

O presidente da ACJUS, dr. Wellington Barreto, teve a oportunidade de se encontrar com o médico e coronel da PM Dr. INAVAN, gente muito boa, atualmente é diretor do Hospital da Polícia Militar em nossa cidade.

VISITA DO MINISTRO

19/05/1982

Veio à cidade de Mossoró, o Ministro Mário David Andreazza, junto com o governador do Estado, Lavoisier Maia, para inaugurar o Conjunto Liberdade, com 962 residências. Conjunto localizado na zona leste da cidade, bem próximo do posto da Polícia Rodoviária Federal, sendo esse conjunto construído pela COHAB. No ato da inauguração estava presente o Prefeito Alcides Belo, o ministro Mário Andrezza e várias autoridades. Mas neste dia o conjunto ainda não foi entregue as pessoas, pois ainda faltava à conclusão do calçamento, serviço de água e energia elétrica. Pelo Decreto n°192/81, de 12/01/1981, o prefeito João Newton da Escóssia, decretou a denominação das ruas desse conjunto, sendo denominadas 03 avenidas, 46 ruas e 08 travessas, que compõem o conjunto Liberdade. (Texto e blog de Lindo Marcos Faustino)

FATOS E HISTÓRIAS

20/05/2021

Antes que a poeira do tempo apague…

O pai de Geraldo Maia, senhor Geraldo Dias, na formatura do neto Marcelo, em 2005. (Fonte: Face de Geraldo Maia)

ENCONTROS ACJUS

Dr. Manoel Mário e o amigo ANTONIO Clóvis

A FM 105 SANTA CLARA

A FM 105 SANTA CLARA foi instituída pelo saudoso Sátiro Cavalcanti Dantas em 18/5/1988, portanto, lá se vão 37 anos. A FM 105 tem uma parceria com a nossa instituição, quando apresentamos um programa Cultural e Cidadania em Debate todos os sábados a partir das 6h30. A FM SANTA CLARA tem como diretor Padre e Acadêmico Charles Lamartine de Sousa Freitas. A ACJUS elaborou uma MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES pelo aniversário desta importante emissora. Sábado vamos assiná-la para no domingo entregarmos aos diretores da referida rádio educativa. Quem tiver tempo, aguardamos sábados 9h no PCAMMM para as assinaturas e definiremos a comissão de entrega.

ACJUS – VISITAMOS A UNICATÓLICA

ACJUS – visitamos a Unicatólica – tudo muito organizado, coisa de gente grande. Na entrada, fotos do seu idealizador Sátiro Cavalcanti Dantas e do avalizador, Dom Mariano Manzana, dois nomes ícones da história Mossoroense e potiguar.

INFORMES ACJUS 1º/05/25 – Ano acadêmico Zélia Macedo Heronildes

POSSE/ELOGIO E LANÇAMENTO

31/05 – 18h30 – Teatro Alpha Lyra (Colegio Mater Christi), Sessão Especial do Projeto “Mossoró Cidade do Livro e da Leitura”, para lançamento do livro “Sublime Fortaleza em Versos”, trabalho da confreira Welma Maria Ferreira de Menezes.

FESTIVIDADES COMEMORATIVAS

Festividades comemorativas do primeiro centenário da cidade de Mossoró – Registro de Manuelito Pereira – 1970.

GRANDES FIGURAS DA NOSSA HISTÓRIA

EM 12 DE MAIO DE 2010 – Faleceu no Natal Hospital Center, por volta das 23h00, onde estava internado, o ex-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (1983 a 1985), Laplace Rosado Coelho, vítima de parada cardíaca; o seu corpo foi velado na Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, onde o professor foi reconhecido pelo seu grande trabalho e, depois, foi sepultado no túmulo da família, no Cemitério São Sebastião, desta cidade. Laplace Coelho nasceu no dia 02 de agosto de 1935, no município de Mossoró-RN; seus genitores foram o professor Abel Freire Coelho e Isaura Seize Rosado Maia. Era casado com Joana D’arc Fernandes Coelho e, desse matrimônio, nasceram três filhos: Sérgio Rosado Coelho Fernandes, Gustavo Rosado Coelho Fernandes e Cláudio Rosado Coelho Fernandes.

Em sua homenagem existe uma rua com seu nome, situada na lateral da Praça Felipe Guerra, Centro da cidade, pela Lei Nº 3.428 de 17/08/2016, proposta do vereador Sebastião Nacízio Silva.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

(https://www.youtube.com/channel/UCAT4ZyYVdnEDmSDhB2ePw1Q)

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia e ore – Salmos 07

Este salmo é conhecido como o salmo da confiança no Eterno. Há nele uma diversidade de expressões, orações, busca e intercessão pela ajuda do Eterno contra as adversidades.

Outro ponto importante é que o salmista declara sua total confiança na justiça divina. Assim como anuncia que o Eterno é seu escudo e proteção contra os inimigos.

Salmo 7

1 “Senhor meu Deus, em ti confio; salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me;

2 Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre.

3 Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos,

4 Se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo (antes, livrei ao que me oprimia sem causa),

5 Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a; calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória (Selá).

6 Levanta-te, Senhor na tua ira; exalta-te por causa do furor dos meus opressores; e desperta por mim para o juízo que ordenaste.

7 Assim te rodeará o ajuntamento de povos; por causa deles, pois, volta-te para as alturas.

8 O Senhor julgará os povos; julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim.

9 Tenha já fim a malícia dos ímpios; mas estabeleça-se o justo; pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins.

10 O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração.

11 Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias.

12 Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada; já tem armado o seu arco, e está aparelhado.

13 E já para ele preparou armas mortais; e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores.

14 Eis que ele está com dores de perversidade; concebeu trabalhos, e produziu mentiras.

15 Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez.

16 A sua obra cairá sobre a sua cabeça; e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça.

17 Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo.”