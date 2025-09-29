Após visita, Tarcísio defende anistia para pacificar país e diz que é ‘triste’ ver situação de Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu nesta segunda-feira (29) a anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro para a “pacificação” do país. Ele também afirmou que é “triste” ver Jair Bolsonaro (PL) na situação de saúde que o ex-presidente está.

Governador de SP visitou nesta segunda Jair Bolsonaro, na casa em que o ex-presidente cumpre prisão domiciliar. Tarcísio disse que os dois não trataram de candidatura ao Planalto em 2026 e afirmou ser candidato à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes.

Por Marcela Cunha, Nathalia Sarmento, g1 — Brasília

29/09/2025 16h28 Atualizado há 4 minutos

Tarcísio visitou Bolsonaro na casa em que o político do PL cumpre prisão em regime domiciliar – determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por descumprimento de ordens judiciais.

O encontro durou cerca de três horas e, ao final, o governador de São Paulo deu entrevista a jornalistas.

“O presidente está passando por um momento difícil. É nesse momento difícil que os amigos têm que aparecer, têm que dar a mão, têm que prestar solidariedade. É muito triste ver o presidente na situação que ele está, conversando e soluçando”, relatou Tarcísio.

O governador disse que o PL da Anistia não foi pauta da conversa com Bolsonaro nesta segunda, mas Tarcísio defendeu a aprovação da proposta como um “caminho de pacificação do país”.

“Eu acredito, sim, em um caminho de pacificação, acho que muitas pessoas que estão presas não sabiam o que estavam fazendo. Já cumpriram, já entenderam que toda depredação é deplorável, é condenável. A gente não pode, e não é falar de privilegiar, de uma reincidência, uma impunidade, é reconquistar um caminho para paz. Na minha opinião, o caminho para a pacificação é a anistia”, disse.

O governador afirmou que ele e Bolsonaro não trataram sobre candidatura da direita ao Palácio do Planalto. Aos jornalistas, Tarcísio disse que é candidato à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes.