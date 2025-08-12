Após uma semana de tarifaço, diplomatas apontam ‘truculência’ do governo Trump e dizem que negociações não avançam

Diplomatas ouvidos pela TV Globo disseram avaliar que, após uma semana de tarifaço americano contra mercadorias brasileiras em vigor, o governo de Donald Trump age com “truculência” em relação ao Brasil e, com isso, as negociações não avançam.

Segundo os relatos, conversas de bastidor têm acontecido entre integrantes dos dois governos, mas a avaliação é que, até agora, Trump não autorizou nenhum assessor próximo a discutir as tarifas de maneira efetiva com o Brasil, o que demonstra que a Casa Branca não quer negociar.

Na semana passada, entrou em vigor a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros vendidos no mercado americano.

Ao todo, cerca de 700 itens foram excluídos da tarifa, como suco de laranja e derivados de aço, mas outros, como café e carne bovina – importantes itens da economia brasileira –, seguiram na lista do tarifaço, o que prejudica as exportações.

Contingência

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva formula o chamado plano de contingência, para tentar ajudar setores afetados pela tarifa imposta pela Casa Branca.

Nesse contexto, na última segunda (11), Lula se reuniu com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Geraldo Alckmin que, além de vice-presidente, comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

O blog da Ana Flor informou que o governo quer iniciar o debate sobre medidas de reciprocidade após lançar o plano de contingência. Recentemente, Lula regulamentou a chamada Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso Nacional.

Empresários de diversos setores, entretanto, têm cobrado do governo brasileiro que insista no caminho da negociação e não retalie, total ou parcialmente, a economia americana. Entendem que uma eventual retaliação pode piorar ainda mais o cenário.