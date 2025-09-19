Brasil

Após ultimato do União Brasil, ministro Celso Sabino se reúne com Lula

No dia seguinte ao ultimato do União Brasil para que seus filiados deixem os cargos no governo federal, o ministro do Turismo, Celso Sabino, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir seu futuro na pasta.

O encontro ocorreu nesta sexta-feira (19) no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

 

O União Brasil decidiu acelerar o desembarque do governo. O partido aprovou na quinta-feira (18) uma resolução que exige que filiados ao partido deixem, em até 24 horas, cargos ocupados no governo Lula.

Segundo o texto da norma, chancelada pela cúpula nacional da sigla, os membros que não abandonarem os cargos poderão ser punidos disciplinarmente. Entre as punições previstas no estatuto do partido, está a expulsão.

A exigência para que os filiados deixem a gestão Lula foi aprovada após a veiculação de reportagens que apontam uma suposta conexão entre o presidente nacional do partido, Antonio de Rueda, e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Rueda nega.

 

Em nota à imprensa, o partido indica enxergar influência do governo federal na divulgação das informações. A sigla afirma que há uma “percepção de uso político da estrutura estatal” para desgastar Rueda.

Deixe um comentário