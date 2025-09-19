Após ultimato do União Brasil, ministro Celso Sabino se reúne com Lula

No dia seguinte ao ultimato do União Brasil para que seus filiados deixem os cargos no governo federal, o ministro do Turismo, Celso Sabino, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir seu futuro na pasta.

O encontro ocorreu nesta sexta-feira (19) no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

O União Brasil decidiu acelerar o desembarque do governo. O partido aprovou na quinta-feira (18) uma resolução que exige que filiados ao partido deixem, em até 24 horas, cargos ocupados no governo Lula.

Segundo o texto da norma, chancelada pela cúpula nacional da sigla, os membros que não abandonarem os cargos poderão ser punidos disciplinarmente. Entre as punições previstas no estatuto do partido, está a expulsão.

A exigência para que os filiados deixem a gestão Lula foi aprovada após a veiculação de reportagens que apontam uma suposta conexão entre o presidente nacional do partido, Antonio de Rueda, e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Rueda nega.

Em nota à imprensa, o partido indica enxergar influência do governo federal na divulgação das informações. A sigla afirma que há uma “percepção de uso político da estrutura estatal” para desgastar Rueda.