Após três dias de desaparecimento, ex-vereador de Severiano Melo é encontrado morto

O ex-vereador de Severiano Melo, Francisco Ornil dos Santos, conhecido como “Tico da Malhada”, 67 anos de idade, foi encontrado morto nesta terça-feira, 8, em uma estrada de barro no município de Pedra Grande/RN. A Prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-parlamentar.

De acordo com informações, Tico morava em Natal e vendia castanhas. No sábado, 5, ele saiu da capital com destino a cidade de João Câmara, quando desapareceu.

O veículo utilizado por Tico, foi encontrado no domingo, 6, em uma estrada carroçável, próximo a um lixão do município de Pedra Grande, cerca de 50 km de João Câmara. Na terça-feira, o corpo do ex-vereador foi encontrado próximo ao local de abandono do veículo. Ele foi morto por disparos de arma de fogo e teve seu celular, carteira e dinheiro roubados pelos autores do crime.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações do latrocínio estão encaminhadas e continuam sob sigilo