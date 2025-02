Após rombo, deputado pedirá afastamento de sindicalista que preside a Previ

O deputado federal Jorge Goetten (Republicanos-SC) afirmou à CNN que voltará a pedir ao Tribunal de Contas da União (TCU) o afastamento do presidente da Previ, João Fukunaga.

A gestão do fundo de pensão será alvo de auditoria após registrar rombo bilionário no ano passado.

Em agosto, Goetten já havia entrado com uma representação junto ao TCU em que alegava irregularidades no processo de indicação de Fukunaga e pediu seu afastamento.

Mas o relator do caso no Tribunal, ministro Walton Alencar Rodrigues, afirmou à época que os critérios exigidos para a nomeação foram atendidos e julgou o pedido improcedente.

Agora, Goetten afirma que um novo pedido de afastamento se justifica devido ao resultado da Previ em 2024.

“A indicação do Fukunaga não era acompanhada de capacitações necessárias para uma boa gestão, para a governança financeira desse fundo ou de uma outra empresa. E agora nós estamos constatando, infelizmente, isso. O Tribunal de Contas está fazendo seu papel. No ano passado ele não aceitou meu pedido de afastamento do Fukunaga, mas, mesmo assim, abriu uma auditoria para fiscalizar com lupa a governança da Previ”, afirma Goetten.

Na nova iniciativa, o deputado conta com o fato de que o ministro Alencar Rodrigues, o mesmo que decidiu pelo não afastamento de Fukunaga no passado, é agora o autor do pedido da auditoria aprovada e apontou “gravíssimas preocupações” quanto à gestão do fundo.