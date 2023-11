Após quatro meses internado, ex-deputado Cláudio Porpino recebe alta

Nesta quarta-feira 8, Cláudio Porpino, produtor cultural, dirigente do ABC e ex-deputado estadual, celebrou sua alta após quase quatro meses de internação, incluindo dois meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em uma publicação nas redes sociais, Porpino expressou sua gratidão a familiares, amigos e profissionais de saúde que o acompanharam durante o período difícil. Ele escreveu: “Momento de muita emoção. De alta hospitalar. Agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Santa Rita de Cássia .a minha mãe Celia Porpino uma guerreira e a meu irmão Gustavo Porpino pela dedicação comigo. A todos os profissionais do Hospital São Lucas e a todos os amigos que estiveram juntos ao meu lado. A reabilitação agora em casa. Obrigado meu Deus”.

Após receber alta, Porpino afirmou que continuará o tratamento com fisioterapia em sua residência. Sua internação teve início em julho devido a problemas nos rins, resultando na remoção do órgão. Posteriormente, enfrentou complicações, incluindo uma infecção, e, mais recentemente, foi diagnosticado com arritmia cardíaca, sendo necessário a colocação de um marca-passo.