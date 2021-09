Após quase dois anos, espetáculo O Andarilho volta a ser encenado presencialmente

O ator e diretor Dionízio do Apodi volta a encenar o espetáculo O Andarilho neste sábado (18). O evento acontecerá às 19h30, num espaço destinado a apresentações em sua própria casa, batizado como Espaço Cultural No Meio Do Mundo. As vagas serão limitadas a 25 lugares, que devem ser reservados com antecedência por meio das redes sociais de Dionízio (@dioniziocosmedoapodi) ou Renata Soraya (@renatassoraya), sua companheira, sendo consideradas as medidas de restrição e distanciamento da pandemia. O evento será gratuito, tendo abertura para contribuições voluntárias.

Segundo Dionízio, o espetáculo tem como história de fundo a vida de um homem que deveria ser padre, mas que, por força das circunstâncias, torna-se andarilho. Com o desenrolar das cenas, no entanto, o espectador passa a ter acesso, através de uma mala que o personagem carrega consigo, a lembranças e realidades de um outro tempo. Temas como a vocação, o livre-arbítrio, a paixão e o sofrimento, surgem em meio às discussões e provocações feitas pelo experiente ator.

Espaço de ensaio, apresentação, diálogos e problematizações, No Meio do Mundo é o nome do local destinado por Dionísio do Apodi e Soraya Renata (dançarina) para realização de espetáculos, e foi organizado para receber o público de uma maneira aconchegante e não hierárquica: a disposição em círculo das cadeiras e tamboretes permite um contato direto do espectador com o que está sendo apresentado, podendo haver uma maior interação com a obra. O espaço fica na casa do casal, no Bairro Santa Delmira, em Mossoró, e oferece as condições de recepção seguindo as medidas estabelecidas durante a pandemia (álcool em gel e distanciamento).

O espetáculo Alarido foi o ensaio aberto que deu retorno às atividades presenciais de Renata Soraya e Dionízio do Apodi, em 4 de setembro, no Meio do Mundo, em sua casa. O espetáculo, apresentado através da dança e de linguagens visuais e corporais, trouxe momentos impactantes, gerando, ao término, reflexões e diálogos com quem estava presente. A experiência do ensaio aberto e da abertura para o diálogo, enriqueceram ainda mais o trabalho que já é feito pelo casal, que pretende manter as atividades realizadas no Espaço Cultural.