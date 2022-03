Após o Carnaval, vacinação contra covid-19 é retomada em Mossoró

Durante a segunda-feira, 28, e terça, 01, a vacinação contra a covid-19 em Mossoró foi suspensa, em decorrência dos pontos facultativos decretados pela Prefeitura Municipal. Durante o período, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os pontos extras não disponibilizaram os imunizantes para a população.

Passado o período, a população já pode encontrar as doses das vacinas nas UBSs da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todas as Unidades já passaram a dispor das vacinas desde a tarde dessa quarta-feira, 02.

Ao longo desta semana, a imunização continua para pessoas a partir dos 5 anos de idade. A vacinação terá continuidade em todas as UBSs até sexta-feira, 4. A partir dessa quinta-feira, 03, o Partage Shopping passa a funcionar como um ponto extra de vacinação ao longo de todo o mês de março.

Durante a semana e aos sábados, a vacinação no shopping acontecerá das 10h às 18h e, aos domingos, das 11h às 18h. Também amanhã, um ponto extra de vacinação estará ativo, das 8h às 16h, na Faculdade de Enfermagem do Rio Grande do Norte (FAEN).

No último sábado, 26, e domingo, 27, pouco mais de 1 mil doses foram aplicadas em Mossoró. Ao todo, foram aplicadas 1.089 doses, somando os dois pontos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura: a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Soares e o Partage Shopping.

No sábado, foi aplicado um total de 566 doses de vacina, entre primeiras e segundas doses, doses de reforço, doses adicionais para pessoas com alto grau de imunossupressão, doses únicas e primeiras e segundas doses pediátricas. Já no domingo, foi aplicado um total de 523 doses, entre primeiras e segundas doses, doses de reforço, doses adicionais para pessoas com alto grau de imunossupressão e primeiras e segundas doses pediátricas.

Atualmente, em Mossoró são 16 mil pessoas com a segunda dose em atraso, mais de 53 mil com a dose de reforço em atraso e 31 mil pessoas que ainda não se vacinaram com a primeira dose a partir dos 5 anos de idade.