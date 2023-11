Grupos que se apresentaram no Festival de Quadrilhas Juninas do São João de Natal, em junho deste ano, cobram da prefeitura o pagamento de valores referentes a premiações e ao apoio pela participação. De acordo com os editais publicados pelo município antes do evento, o valor total ultrapassa os R$ 500 mil.

Segundo informações da Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Rio Grande do Norte (Liquajutern), a prefeitura não realizou o pagamento de nenhuma premiação conquistada no evento, que foi dividido em três categorias: tradicional, estilizada e cômica.

Mesmo com a conquista do segundo lugar no festival deste ano, Sandra Rodrigues, vice-presidente da quadrilha Junina São João, que representa o bairro Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte de Natal, fez cobranças ao legislativo município pela ausência de compromisso com os grupos participantes.

“Estamos hoje com um sentimento de indignação, pedindo para que a gente seja visto e lembrado, para que seja honrado o compromisso com a gente. Temos fornecedores, pessoas que precisam receber dinheiro e a gente não tem mais o que fazer”, afirmou.

Além do não pagamento das premiações, os grupos também cobram a quitação do apoio financeiro, um valor anunciado para auxílio semelhante a uma ajuda de custo para os grupos poderem pagar despesas com figurino, montagem de cenário e aluguel de espaços para guardar todo o material.

Após mais de 4 meses, quadrilhas juninas cobram da Prefeitura de Natal pagamento de premiação de festival

Segundo editais publicados pelo município, o valor a ser pago ultrapassa os R$ 500 mil. Secretaria de Administração não deu prazo para pagamento.

Por InterTV Cabugi

10/11/2023 20h01 Atualizado há 19 horas

Festival de quadrilhas juninas em Natal/RN — Foto: Alex Régis

Festival de quadrilhas juninas em Natal/RN — Foto: Alex Régis

Grupos que se apresentaram no Festival de Quadrilhas Juninas do São João de Natal, em junho deste ano, cobram da prefeitura o pagamento de valores referentes a premiações e ao apoio pela participação. De acordo com os editais publicados pelo município antes do evento, o valor total ultrapassa os R$ 500 mil.

Segundo informações da Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Rio Grande do Norte (Liquajutern), a prefeitura não realizou o pagamento de nenhuma premiação conquistada no evento, que foi dividido em três categorias: tradicional, estilizada e cômica.

Mesmo com a conquista do segundo lugar no festival deste ano, Sandra Rodrigues, vice-presidente da quadrilha Junina São João, que representa o bairro Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte de Natal, fez cobranças ao legislativo município pela ausência de compromisso com os grupos participantes.

“Estamos hoje com um sentimento de indignação, pedindo para que a gente seja visto e lembrado, para que seja honrado o compromisso com a gente. Temos fornecedores, pessoas que precisam receber dinheiro e a gente não tem mais o que fazer”, afirmou.

Além do não pagamento das premiações, os grupos também cobram a quitação do apoio financeiro, um valor anunciado para auxílio semelhante a uma ajuda de custo para os grupos poderem pagar despesas com figurino, montagem de cenário e aluguel de espaços para guardar todo o material.

“Estamos no mês de novembro e até agora os pagamentos não chegaram. Enquanto isso, gestores estão endividados esperando o pagamento aparecer”, disse Alex Melo, diretor administrativo da Liquajutern.

“Gostaríamos de contar com a sensibilidade da prefeitura, assim como fez com os artistas de fora, que já saíram daqui com os seus cachês, que valorizem os artistas da terra”, completou.

A seleção pública para participação no festival previa a destinação de R$ 187 mil para a premiação das quadrilhas e arraiás de rua. Além deste montante, um valor de R$ 382 mil seria distribuído como apoio para participação no evento. Na soma destes valores, a dívida do município é de aproximadamente R$ 569 mil.

Outra cobrança por parte dos diretores do grupo é referente aos prazos para pagamento. “Os editais não tem uma data específica para pagamento, por isso que todo ano acontece isso”, pontuou Sandra Rodrigues.

O que diz a prefeitura

A reportagem da InterTV Cabugi entrou em contato com o secretário de Cultura de Natal, Dácio Galvão, nesta quinta-feira (9) e sexta-feira (10), que não tinha disponibilidade de agenda para gravar entrevista.

Também nesta quinta-feira, a Secretaria de Cultura explicou que estava aguardando repasse da Secretaria de Administração do município para quitar os débitos do São João nas próximas semanas. Em nota, a secretaria justifica o atraso pela queda de arrecadação e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), mas não deu nenhum prazo para o pagamento.