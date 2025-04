Após eliminações frustrantes, ABC vive reformulação para a Série C

Quedas precoces na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, perda do estadual para o América-RN e desconfiança da torcida pressionam Alvinegro para o Brasileirão

Por Redação do ge — Natal

08/04/2025 16h57 Atualizado há uma hora

ABC vence Santa Cruz em último amistoso antes da Série C

ABC vence Santa Cruz em último amistoso antes da Série C

O ano de 2025 tem sido de frustrações para o ABC. O Alvinegro acumula eliminações em competições importantes neste início de temporada, deixando a torcida alvinegra apreensiva para a Série C do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado.

A primeira decepção veio na pré-Copa do Nordeste, onde o time não conseguiu avançar diante do Maracanã. Em seguida, o Alvinegro, então comandado por Ney Franco, caiu logo na primeira fase da Copa do Brasil, sendo derrotado pelo Olaria. Para completar o cenário negativo, o Alvinegro perdeu o título do Campeonato Potiguar para o arquirrival América-RN, já sob a gestão de Evaristo Piza.

Sem a injeção financeira proveniente de premiações nessas competições, o ABC se prepara para a disputa da Série C em um ambiente de desconfiança. A pressão por resultados é evidente, e a necessidade de uma reformulação no elenco é apontada como crucial para que o clube possa superar as adversidades e buscar o acesso à Série B, que não acontece desde 2022.

Apesar do momento delicado, são nove reforços anunciados até o momento: o zagueiro Ian Carlo e o lateral-direito Lucas Mota, que estavam na Portuguesa-RJ, o volante Lucas Gonçalves, do Floresta, os meias Juninho, do Paysandu, e Bruno Leite, do Botafogo-PB, e os atacantes Orlando Júnior, ex-Votuporanguense, e Danilo Mariotto, ex-Botafogo-PB. O meia Anderson Rosa e o atacante Joãozinho, também ex-Portuguesa-RJ, já estrearam com a camisa alvinegra nas finais do estadual. O zagueiro Renato Vischi, que conquistou o acesso na Série A2 do Paulistão com o Primavera, também deve ser confirmado.

A base do estadual foi mantida e tem a experiência do goleiro Felipe Garcia, do zagueiro Bruno Bispo, do volante Wellington Reis e do atacante Wallyson. Os jovens Randerson e Emanuel, destaques do Alvinegro, estão entregues ao departamento médico e são as baixas mais sentidas para este início de Série C.

Nova forma de jogar

No último teste antes da estreia, o ABC venceu o Santa Cruz por 1 a 0, em Recife, e Evaristo Piza escalou a equipe no esquema 3-5-2, com Ian Carlo ao lado de Windson e Bruno Bispo na zaga. O treinador afirmou que vai estudar esta formação para encarar o São Bernardo no domingo, no interior do São Paulo.

– Eu gosto dos três zagueiros. Aqui no Nordeste ainda tem uma cultura que parece que o sistema é defensivo. Mas, se for analisar, você projeta toda hora os dois alas, toda hora você está pesando a área com cinco jogadores, os dois alas, os dois extremos que vem por dentro, o 9 ou um meia chegando com a segunda bola. Você dá amplitude e não fica exposto às vezes no contra-ataque. Na minha visão, quando eu opto por esse sistema, é para ser mais ofensivo do que defensivo – declarou Piza em entrevista divulgada pelo ABC.

Após eliminações frustrantes, ABC vive reformulação para a Série C

Quedas precoces na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, perda do estadual para o América-RN e desconfiança da torcida pressionam Alvinegro para o Brasileirão

Por Redação do ge — Natal

08/04/2025 16h57 Atualizado há uma hora

ABC vence Santa Cruz em último amistoso antes da Série C

ABC vence Santa Cruz em último amistoso antes da Série C

O ano de 2025 tem sido de frustrações para o ABC. O Alvinegro acumula eliminações em competições importantes neste início de temporada, deixando a torcida alvinegra apreensiva para a Série C do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado.

Clique aqui para seguir o canal do ge RN no WhatsApp

Veja datas, horários e locais dos jogos do ABC na Série C

A primeira decepção veio na pré-Copa do Nordeste, onde o time não conseguiu avançar diante do Maracanã. Em seguida, o Alvinegro, então comandado por Ney Franco, caiu logo na primeira fase da Copa do Brasil, sendo derrotado pelo Olaria. Para completar o cenário negativo, o Alvinegro perdeu o título do Campeonato Potiguar para o arquirrival América-RN, já sob a gestão de Evaristo Piza.

Bruno Leite é uma das apostas do ABC para a Série C — Foto: Rennê Carvalho/ABC

Bruno Leite é uma das apostas do ABC para a Série C — Foto: Rennê Carvalho/ABC

Sem a injeção financeira proveniente de premiações nessas competições, o ABC se prepara para a disputa da Série C em um ambiente de desconfiança. A pressão por resultados é evidente, e a necessidade de uma reformulação no elenco é apontada como crucial para que o clube possa superar as adversidades e buscar o acesso à Série B, que não acontece desde 2022.

Apesar do momento delicado, são nove reforços anunciados até o momento: o zagueiro Ian Carlo e o lateral-direito Lucas Mota, que estavam na Portuguesa-RJ, o volante Lucas Gonçalves, do Floresta, os meias Juninho, do Paysandu, e Bruno Leite, do Botafogo-PB, e os atacantes Orlando Júnior, ex-Votuporanguense, e Danilo Mariotto, ex-Botafogo-PB. O meia Anderson Rosa e o atacante Joãozinho, também ex-Portuguesa-RJ, já estrearam com a camisa alvinegra nas finais do estadual. O zagueiro Renato Vischi, que conquistou o acesso na Série A2 do Paulistão com o Primavera, também deve ser confirmado.

Felipe Garcia foi o goleiro do ABC neste início de temporada — Foto: Rennê Carvalho/ABC

Felipe Garcia foi o goleiro do ABC neste início de temporada — Foto: Rennê Carvalho/ABC

A base do estadual foi mantida e tem a experiência do goleiro Felipe Garcia, do zagueiro Bruno Bispo, do volante Wellington Reis e do atacante Wallyson. Os jovens Randerson e Emanuel, destaques do Alvinegro, estão entregues ao departamento médico e são as baixas mais sentidas para este início de Série C.

Nova forma de jogar

No último teste antes da estreia, o ABC venceu o Santa Cruz por 1 a 0, em Recife, e Evaristo Piza escalou a equipe no esquema 3-5-2, com Ian Carlo ao lado de Windson e Bruno Bispo na zaga. O treinador afirmou que vai estudar esta formação para encarar o São Bernardo no domingo, no interior do São Paulo.

– Eu gosto dos três zagueiros. Aqui no Nordeste ainda tem uma cultura que parece que o sistema é defensivo. Mas, se for analisar, você projeta toda hora os dois alas, toda hora você está pesando a área com cinco jogadores, os dois alas, os dois extremos que vem por dentro, o 9 ou um meia chegando com a segunda bola. Você dá amplitude e não fica exposto às vezes no contra-ataque. Na minha visão, quando eu opto por esse sistema, é para ser mais ofensivo do que defensivo – declarou Piza em entrevista divulgada pelo ABC.

Bruno Bispo é um dos líderes do grupo do ABC — Foto: Rennê Carvalho/ABC

Bruno Bispo é um dos líderes do grupo do ABC — Foto: Rennê Carvalho/ABC

Veja abaixo as datas, horários e locais dos jogos do ABC:

13 de abril | 16h – São Bernardo x ABC (1º de Maio)

20 de abril | 16h – ABC x CSA (Frasqueirão)

27 de abril | 16h – Botafogo-PB x ABC (Almeidão)

3 de maio | 16h – ABC x Ituano (Frasqueirão)

11 de maio | 16h – Brusque x ABC (Orlando Scarpelli)

18 de maio | 16h – ABC x Anápolis (Frasqueirão)

24 de maio | 16h – Londrina x ABC (Estádio do Café)

31 de maio | 16h – ABC x Náutico (Frasqueirão)