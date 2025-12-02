Após desentendimento de Michelle e filhos de Bolsonaro, PL suspende conversas sobre apoio a Ciro no Ceará

O Partido Liberal (PL) suspendeu as conversas que vinham sendo conduzidas com o PSDB do Ceará sobre uma possível aliança para apoiar Ciro Gomes (PSDB) ao Senado em 2026. A decisão foi tomada nesta terça-feira (2), após uma reunião de cúpula que buscou pacificar a crise gerada pelas críticas públicas de Michelle Bolsonaro ao movimento — críticas que provocaram reações dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A informação consta em nota divulgada pelo PL Mulher, presidido por Michelle.

Segundo o texto, antes da reunião formal, Michelle e o deputado André Fernandes (PL-CE), responsável pela articulação no estado, tiveram uma conversa reservada, “oraram juntos” e “esclareceram” o episódio do final de semana — quando Michelle, em um comício, disse que a negociação com Ciro tinha sido “precipitada”.

Flávio Bolsonaro diz que pediu desculpas a Michelle

Mais cedo, após visitar o pai na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou ter pedido desculpas à madrasta pelas críticas públicas que fez a ela.

“Falei para ele [Jair Bolsonaro] que já me resolvi com a Michelle, pedi desculpas a ela, ela também. (…) Vamos criar uma rotina de tomar decisões em conjunto”, disse Flávio.

O senador afirmou ainda que não havia decisão fechada sobre o cenário no Ceará e que caberá a Jair Bolsonaro dar a palavra final após ouvir o partido.

“A gente vai tomar decisões mais conscientes, ouvindo mais pessoas. Assim, as chances de errar são menores”, disse.

Crise começou após fala de Michelle em Fortaleza

No sábado, Michelle Bolsonaro criticou em público a articulação do PL com Ciro Gomes, adversário histórico de Jair Bolsonaro. Ela afirmou que a aliança era incompatível com os valores defendidos pela direita e apontou o dedo para André Fernandes durante o discurso.

A fala gerou reação imediata dos filhos do ex-presidente:

Flávio afirmou que Michelle havia “atropelado” Bolsonaro ao questionar um movimento autorizado por ele;

Carlos e Jair Renan endossaram a crítica;

Eduardo disse que Fernandes havia sido “injustamente exposto”.

Nesta terça, Michelle afirmou que tem o direito de discordar da negociação e justificou que sua posição se deve ao histórico de embates de Ciro com Jair Bolsonaro.

Nota do PL Mulher anuncia suspensão das conversas

A nota divulgada pela assessoria do PL Mulher informa que:

Michelle e André Fernandes “alinharam os próximos passos”;

O deputado segue encarregado de buscar “uma alternativa viável” que mantenha os valores conservadores e aumente as chances de vitória da direita no estado;

As conversas com o PSDB — que envolviam o possível apoio a Ciro Gomes — estão suspensas.