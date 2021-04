Após derrota, Sílvio Criciúma deixa o comando do ABC

Após a derrota para o Potiguar de Mossoró por 4 a 2, na partida desta quarta-feira (21), Sílvio Criciúma deixou o comando do ABC. Como técnico do clube em 15 jogos oficiais, o alvinegro obteve quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas.

Em entrevista coletiva, o ex-zagueiro não aprovou a decisão do time “Acabei de ser demitido. Estou fora. Não concordo. Acho injusto, mas são situações do futebol e vida que segue.” Chegando a um mês sem vitórias, Sílvio tinha sido anunciado pelo ABC em dezembro de 2020 e iniciou os trabalhos em janeiro. Os últimos resultados culminaram na demissão do treinador.

Eliminado da Copa Nordeste, o empate com o Botafogo garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Mas no Campeonato Potiguar, as derrotas para América-RN e Potiguar colocam o ABC em uma situação bem complicada para chegar à final de turno.