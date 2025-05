Após ausência de Putin, Zelensky cancela participação em diálogo de paz com Rússia: ‘sentimos o desrespeito russo

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cancelou sua participação nos encontro direto entre a Ucrânia e a Rússia para um acordo de paz na guerra que aconteceria nesta quinta-feira (15) em Istambul, na Turquia.

A decisão de Zelensky ocorreu após a Rússia ter anunciado a ausência do presidente Vladimir Putin nas negociações. O líder ucraniano enviará uma delegação a Istambul, chefiada pelo ministro da Defesa, Rustem Umierov, para as negociações.

“Não vai ter nada para eu fazer lá”, afirmou Zelensky em coletiva de imprensa na Turquia sobre a ausência de Putin no encontro direto. “São apenas conversas agora.”

A delegação russa que Putin enviou para participar dos diálogos diretos com a Ucrânia é composta apenas por oficiais de baixo escalão e vice-ministros (veja mais abaixo). Com isso, as conversas já começarão esvaziadas, segundo especialistas. A composição da equipe russa é “decorativa” e um desrespeito, segundo Zelensky.

“Sentimos o desrespeito russo. O nível de comunicação e da delegação enviada, isso é um desrespeito pessoal. Um desrespeito a mim, ao presidente Trump, ao secretário [de Estado dos EUA] Marco Rubio e aos ministros turcos e ucranianos, que estão todos aqui. Cadê os ministros russos?”, disse o presidente ucraniano.

Zelensky reiterou ainda a necessidade de um cessar-fogo incondicional e um maior nível de comprometimento russo antes de uma negociação de paz. O líder ucraniano, que está na capital turca Ancara, havia dito mais cedo que sua presença no país e a ausência de Putin diz muito sobre cada lado: “Eu estou aqui, estamos prontos para negociações diretas. É isso.”

Por sua vez, o chefe da delegação russa, o assessor presidencial Vladimir Medinsky, disse que o lado russo está pronto para se comprometer com a negociação. A fala, no entanto, é vista com ceticismo pelo lado ucraniano. Medinsky afirmou que o objetivo do encontro será atingir uma paz duradoura no conflito, iniciado em 2022.

As trocas de acusações e o embate retórico ocorrem em meio a um clima de confusão generalizado que pairou sobre o encontro direto nesta quinta-feira. A confusão se deu por conta dos participantes do diálogo, além do horário previsto para o início das tratativas. O encontro deve começar durante tarde, pelo horário local (manhã pelo horário de Brasília), mas sem um horário definido.

Com o cenário posto, Zelensky disse ainda que sua delegação que se encontrará com os russos em Istambul terá agora como objetivo atingir um cessar-fogo na guerra. Caso isso ocorra, não haverá necessidade de um encontro direto com Putin.