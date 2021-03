Após assalto, Polícia Militar prende em Assu bandido conhecido como “Brinquedo do Cão”

A Polícia Militar prendeu na noite deste domingo (28) em Assu, Elvis Cristian Fernandes Ferreira, 30 anos, conhecido no mundo do crime como “Brinquedo do Cão”. A prisão aconteceu após um assalto a um popular no valor de R$ 2.500,00 registrado no centro da cidade.

Com a ocorrência registrado pela vítima no COPOM, as guarnições policiais do 10º BPM, NORE do 2º DPRE foram informadas sobre as características, vestimentas e o tipo da moto que acusado usava durante o assalto.

Elvis, que é residente da cidade de Paraú, foi preso em um posto de combustível às margens da BR 304, abastecendo uma motocicleta com registro de roubo e outros objetos suspeitos de terem sido também roubados e ainda estava de posse do dinheiro da vítima.

Também foram encontrados com o assaltante celulares e um simulacro de pistola, que foram apresentados ao delegado Roberto Moura na delegacia de Polícia Civil de Plantão em Mossoró, para a realização dos procedimentos cabíveis e encaminhamento do preso à Cadeia Pública Juiz Manoel Onofre de Sousa.