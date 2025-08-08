Após anos de espera, Martins será contemplada com novas moradias pelo Programa Minha Casa, Minha Vida

O sonho da casa própria está prestes a se tornar realidade para famílias de Martins. Depois de muitos anos sem ser contemplado com moradias populares, o município foi incluído na nova etapa do Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, que beneficiará 1.860 famílias em 89 cidades do Rio Grande do Norte.

Martins receberá 20 novas unidades habitacionais, que vão oferecer mais dignidade, segurança e qualidade de vida para quem aguardava há tanto tempo por essa oportunidade. Ao todo, são 3.379 casas sendo construídas em todo o Nordeste, reafirmando o compromisso de ampliar o acesso à habitação e transformar a realidade de milhares de famílias.

Para a Prefeitura de Martins, esta conquista é mais do que a construção de paredes e telhados: é a chance de escrever novas histórias, fortalecer lares e garantir que mais pessoas tenham um lugar para chamar de seu.

“Estamos muito felizes em anunciar que Martins volta a sonhar com a casa própria. Essas novas moradias representam esperança, dignidade e o direito de viver melhor para as famílias que mais precisam”, destacou o prefeito César.

A previsão é que as obras tenham início em breve, mudando de forma definitiva a vida das famílias contempladas e marcando um momento histórico para o município.