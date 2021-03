Após acordo entre Prefeitura e MP, Justiça libera jogos no Nogueirão

A Prefeitura de Mossoró e o Ministério Público assinaram um acordo e a justiça concedeu a liberação do Estádio Leonardo Nogueira para a realização de jogos, após a renovação dos laudos técnicos e da conclusão do processo de municipalização do estádio.

O “Nogueirão” estava interditado desde o ano passado devido a problemas de acessibilidade. Com a assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado, a Prefeitura assumiu o compromisso de atender aos ajustes exigidos, seguindo um cronograma discutido e aprovado junto Ministério Público. O plano de ação é escalonado e tem metas a serem cumpridas a partir de seis meses a um ano e seis meses de prazo.

O documento foi assinado conjuntamente pelo promotor de justiça, Hermínio Souza Perez Júnior, o prefeito Allyson Bezerra, e o procurador geral do Município, Raul Nogueira Santos. “O Município está cumprindo seu papel. Vamos continuar trabalhando e agora nos concentraremos para atender os ajustes necessários no tempo estabelecido. Agora é esperar a volta do futebol para que o Nogueirão possa sediar jogos novamente”. Comentou o secretário de esporte, Júnior Xavier.