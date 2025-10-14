Após 4 meses em baixa, RN registra 2º maior crescimento do país nas atividades turísticas em agosto

Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, apontou crescimento de 5,8% no volume de atividades turísticas no estado.

Por g1 RN

14/10/2025 11h27 Atualizado há 2 horas

Forte dos Reis Magos, em Natal RN — Foto: Sandro Menezes

O volume de atividades turísticas do Rio Grande do Norte cresceu 5,8% em agosto na comparação com julho – o primeiro resultado positivo após quatro meses consecutivos de baixas. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (14).

O desempenho do setor turístico potiguar no mês foi o maior entre os cinco estados pesquisados no Nordeste e o segundo maior entre os 17 locais pesquisados no país, atrás apenas do Amazonas (6,9%). As informações são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).

Segundo o IBGE, a recuperação das atividades turísticas em agosto foi acompanhada pelo crescimento da receita nominal do segmento, que registrou uma variação positiva de 4,2% no mesmo período.

Em relação a agosto de 2024, o crescimento da receita no setor de turismo potiguar foi ainda mais expressivo, e chegou a 15,5%. Já em volume a variação foi de 6,1%.

No acumulado de janeiro a agosto deste ano, o volume de atividades turísticas no estado teve expansão de 5,6% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado positivo foi acompanhado por um crescimento de 13,6% em receita nominal.

Já a variação acumulada dos últimos 12 meses foi ainda maior: 7,8% em volume de atividades e 14,5% em receita nominal, em relação ao período anterior de 12 meses.

Os indicadores potiguares também ficaram acima das médias nacionais: o Brasil teve 2% de crescimento em receita e 0,8% em agosto, frente ao mês imediatamente anterior, após três resultados negativos seguidos, período em que acumulou perda de 2,1%.

Com isso, o segmento de turismo está 11,5% acima do patamar de fevereiro de 2020 e 2,0% abaixo do ápice da série histórica (dezembro de 2024).