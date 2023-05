Após 24 anos, Felipe Massa está de volta a Tarumã, agora na Stock Car

Na última terça-feira, antes de viajar para o Rio Grande do Sul, Felipe Massa esteve com integrantes da diretoria de seu patrocinador, a Vibra Energia, além de funcionários e parceiros da empresa, na Base de Cubatão (Bacub), no estado de São Paulo. Ele promoveu um evento para o Maio Amarelo, que alerta sobre a segurança no trânsito. O piloto foi presidente da Associação de Pilotos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) até março e sabe bem que a segurança nas pistas e no trânsito é fundamental.