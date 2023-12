Aplicativo Celular Seguro tem 155 mil cadastros em menos de 24 horas

Agência Gov

Em menos de 24 horas depois de lançado, o projeto Celular Seguro chegou a 155 mil cadastros de usuários.

Até as 8 da manhã desta quarta-feira (20), 98 mil celulares foram registrados via site ou aplicativo, que já está disponível nas lojas de aplicativos.

A ferramenta, que deve ser acessada usando a conta gov.br, já recebeu 735 alertas de usuários referentes a perda, roubo ou furto de aparelhos.

Com o Celular Seguro, as vítimas de furto e roubo de dispositivos móveis podem bloquear o aparelho e aplicativos digitais em apenas um clique. Não há limite para o cadastro de números, mas eles precisam estar vinculados ao CPF para que o bloqueio seja efetivado.

Cada pessoa cadastrada pode indicar pessoas da sua confiança, que poderão efetuar os bloqueios, caso o titular tenha o celular roubado, furtado ou extraviado.

Também é possível que a própria vítima bloqueie o aparelho acessando o site celularseguro.mj.gov.br por um computador.

Não há a opção de bloqueio temporário. Se o aparelho for recuperado, o usuário terá que entrar em contato com a operadora de telefonia e com os demais parceiros do Projeto Celular Seguro, como bancos e aplicativos, para reativar seus acessos.