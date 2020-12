Apenas um teste positivo para Covid em 1.056 aplicados pela prefeitura de Mossoró

Dos 1.056 testados na manhã deste sábado durante testagem realizada pela Prefeitura Municipal de Mossoró, 981 apresentaram resultado negativo, enquanto 75 (IgG) já tiveram a doença e agora estão com anticorpos. Apenas um (IgM) dos testes apresentou resultado positivo, indicando que está com a doença.

O resultado positivo foi encaminhado à consulta com médico em um dos centros de combate à COVID-19. “Quanto mais testamos, mais podemos prevenir os que estão tendo resultado positivo. Mantenham o cuidado, usando máscara e realizando a higienização das mãos. Mantenha o distanciamento para evitar a propagação do vírus. Já determinamos também o aumento dos leitos de UTI como uma medida de prevenção”, alertou a prefeita Rosalba Ciarlini.

A Secretária de Saúde, Saudade Azevedo, explicou que este foi o último drive-trhu realizado pelo município neste ano. “Foi um drive extremamente necessário, em um momento onde os números de casos têm aumentado, além de internações. A taxa de ocupação já beira os 80%, então acendemos a luz de alerta e de preocupação”, explicando também que a fiscalização deve ser endurecida nos próximos dias.

“Esse aumento tem tudo a ver com o comportamento da população, que quis sair e ir as ruas. O poder público entendeu naquele momento que era seguro a abertura do comércio, bares e restaurantes, mas as pessoas perderam o compromisso. A ideia é endurecer as fiscalizações neste primeiro momento”, finalizou.

A testagem deste sábado aconteceu ao lado do Museu Histórico Lauro da Escóssia, das 7h às 11h, e foi aberta à população em geral, precisando apenas apresentar o CPF, com um documento oficial com foto.