Apenas um a cada dez testes de Covid-19 realizados na UPA do BH é positivo para a doença

Do dia 1º até a última quarta-feira (11), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Raimundo Benjamim Franco, no bairro Belo Horizonte, que se tornou, durante a Pandemia, Centro de Referência no acolhimento de vítimas de Covid-19 em Mossoró, realizou 487 testes para diagnóstico de Covid-19. Os dados levam em conta o teste rápido e o Swab rápido (RT-PCR).

A proporção de positividade neste período foi de um para cada dez testes realizados todos os dias no período na unidade. Dos 487 testes realizados, 56 foram positivos.