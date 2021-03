Apenas serviços essenciais poderão funcionar de 20 a 31 de março no RN

A governadora Fátima Bezerra (PT) anunciou que será publicado amanhã, no Diário Oficial do Estado decreto que amplia as medidas restritivas de contenção da pandemia de Covid-19. De 20 a 31 de março, apenas serviços essenciais definidos no ato administrativo poderão funcionar.

Assista ao anúncio feito pela governadora Fátima Bezerra.

A deliberação seque em grande parte as recomendações do Comitê de Especialistas da Sesap-RN para o Enfrentamento da Pandemia de Covid-19, mas alguns pontos ainda estão sendo negociados com representações da sociedade civil. Mantidos os parâmetros sugeridos pelos técnicos, compõem o rol de serviços essenciais:

Oficinas de veículos automotores, máquinas e equipamentos agrícolas;

Locadoras de máquinas e equipamentos agrícolas;

Lojas de suprimentos agrícolas;

Podólogos;

Serviços de saúde;

Serviços de segurança privada;

Supermercados, mercados, hipermercados, quitandas, açougues, peixarias, padarias, distribuições de alimentos, serviços de Delivery;

Loja de autopeças;

Postos de combustíveis;

Farmácias, drogarias e similares;

Lojas de artigos médicos e ortopédicos;

Hotéis, flats, pousadas e acomodações similares;

Lojas de material de construção;

Locadoras de máquinas e equipamentos para construção

Petshops, hospitais/clínicas de veterinária;

Locadoras de máquinas, equipamentos e bens tangíveis;

Atividades de agências de emprego e de agências de trabalho temporário;

Lojas de reparos de computadores e bens pessoais e domésticos;

Lavanderias;

Serviços funerários;

Atividades financeiras e de seguros;

Imobiliária com serviços de vendas e/ou locação imóveis;

Transportes Públicos coletivos ou não (ônibus, trens, táxis, transportes por aplicativos e outros);

Correios, serviços de entrega e transportadoras;

Imprensa.

O que não estiver na relação, não poderá funcionar. A desobediência acarretará sanções econômicas e até indiciamento pelo crime de Infração de medida sanitária preventiva, punido com detenção de um mês a um ano, e multa.