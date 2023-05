Apelo do Papa em favor do Sudão e Ucrânia: não nos acostumemos com a guerra

Raimundo de Lima – Vatican News

Após a oração mariana do Regina Caeli deste domingo, 21 de maio, nas palavras do Santo Padre, mais uma vez sua manifestação de proximidade ao sofrido povo ucraniano, pedindo que não nos acostumemos com a guerra.

O pensamento do Papa Francisco voltou-se mais uma vez para o Sudão, cuja nação vive uma grave situação após um mês da deflagração das violências no país africano, encorajando os acordos parcialmente alcançados até então.

É triste, mas, um mês após o início da violência no Sudão, a situação continua grave. Ao mesmo tempo em que encorajo os acordos parciais alcançados até o momento, renovo meu sincero apelo à deposição das armas e peço à comunidade internacional que não poupe esforços para que o diálogo prevaleça e alivie o sofrimento da população. Por favor, não nos acostumemos com os conflitos e as violências. Não nos acostumemos com a guerra! E continuemos a estar próximos do atormentado povo ucrania